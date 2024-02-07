«Лед Байкала» по-красноярски: гайд «Делового квартала»

Как создать незабываемые кадры, которые не уступят снимкам с Байкала, не выезжая из Красноярского края — в гайде «ДК». Внутри — места и рекомендации, как отыскать самый «фотогеничный» лед.

«Лед Байкала» уже давно не только природное явление, но и масштабный фотопроект. Социальные сети полнятся снимками, сделанными на замерзшем озере, снимки становятся поводом для туристических поездок.

Иллюстрация: фотоархив Сергея Филинина

Считается, что именно на Байкале получаются самые невероятные кадры. Но существует ли альтернатива для тех, кто предпочтет путешествию съемку на родных просторах? «ДК» разобрался вместе с Анастасией Андроновой, директором агентства семейных путешествий Mom’s Bazaar, и Сергеем Филининым, красноярским фотографом.

С чего начать

Один из самых важных параметров успешной съемки — погодные условия. Например, на прозрачность льда влияет температура: при морозной погоде шанс застать эталонно чистый лед намного выше, чем «в тепле».

Качество и красота льда сильно зависят от погоды. Если небо затянется, то и лед будет не таким ярким. А если сегодня яркое солнце, нет снега и ветра — надо бросать все и срочно делать кадры», — говорит Анастасия Андронова, директор агентства семейных путешествий Mom’s Bazaar.

Что еще может помочь в создании идеальных кадров, «ДК» рассказал красноярский фотограф Сергей Филинин.

Один из главных инструментов в таких кадрах — солнце и природное освещение.

Фотографы, которые работают с портретами, любят мягкий свет в пасмурную погоду. С солнечным светом работать сложнее, но стоит попробовать разные ракурсы — уверен, что красивый кадр вы найдете», — объяснил фотограф.

Если хочется дополнить съемку собственным реквизитом, можно использовать, например, бенгальские или сигнальные огни, гирлянды с разноцветными лампочками или коньки.

Иллюстрация: фотоархив Сергея Филинина

Для фонового акцента — разместить рядом автомобиль или, например, палатку. А если захватить штатив, появится возможность сделать фотографии с длинной выдержкой.

Подготовить к съемке можно не только себя, но и лед: например, полить его горячей водой из термоса. После того, как вода «схватится», лед в кадре станет более прозрачным и ярким.

Вообще на такую поездку лучше выделять полноценный день, потому что фотосессия — только одна из частей. На нее может понадобиться два-три часа, а потом можно посетить локации неподалеку, устроить экскурсию по местным достопримечательностям», — говорит Сергей Филинин.

Топ-3 локаций с чистым льдом в Красноярском крае

1. Бирюсинский залив

Пожалуй, самая популярная локация для тех, кто охотится за уникальными кадрами — Бирюсинский залив.

Там практически каждый год есть этот очень красивый лед, через который можно разглядеть глубину. Его можно найти рядом с Царскими воротами, Пляжем осьминогов, Козыреевским зубом», — рассказала «ДК» Анастасия Андронова, директор агентства семейных путешествий Mom’s Bazaar.

До Бирюсинского залива можно добраться самостоятельно, но с учетом важного фактора: единственная официальная дорога в районе Шумихи, которую можно использовать для выезда на лед — через туристическую базу «Берендей». Остальные маршруты не гарантируют безопасность передвижения.

Иллюстрация: фотоархив Сергея Филинина

Кроме проверенного зимника, на Бирюсинском заливе организовывают туры на хивусах: как отмечает Анастасия Андронова, судна на воздушной подушке пока считаются самым безопасным вариантом передвижения на льду.

2. Село Новоселово

Более удаленная от города, но не менее достойная локация. Из-за бОльшего расстояния Новоселово пользуется меньшим спросом у охотников за «ледяными» снимками — а значит, подойдет любителям «интровертных» съемок.

Иллюстрация: фотоархив Сергея Филинина

3. Поселок Удачный

Здесь отыскать «фотогеничный» лед можно в нескольких точках. Анастасия Андронова предлагает ориентироваться на Свято-Успенский монастырь и санаторий «Магистраль». Сергей Филинин добавляет в качестве «маячка» и скалу Собакинский бык.

Дополнить фотосессию можно экскурсиями — например, на скалу Голубка и в Караульную пещеру.

Как сделать путешествие безопасным

Фотосессия на льду — событие не только удивительной красоты, но и определенных рисков. Чтобы все прошло максимально безопасно, мы собрали несколько базовых рекомендаций.

1. Планировать съемки в локациях, официально открытых для посещения в зимний период.

2. Передвигаться по специально проложенным дорогам (зимникам) и проверенным переправам.

3. При передвижении на автомобиле не съезжать с проложенных маршрутов : если нельзя подъехать к желаемой локации на машине, можно захватить с собой коньки.

4. При движении на льду отстегивать ремни безопасности — в экстренной ситуации это увеличивает шансы выбраться из автомобиля.

5. Передвигаться только по прочному льду , и конечно, не рисковать ради эффектных кадров.

На Байкал ездит много людей, которые умеют работать с кадром — думаю, это играет не последнюю роль в его популярности. А по остальным критериям наш лед может вполне соперничать с байкальским: у нас есть и прозрачность с глубиной, и масштабное пространство, и живописные скалы и горы. И, конечно, значительная составляющая красивого кадра — умение его снять», — уверен Сергей Филинин.

Как стало известно 6 февраля, с 9 по 11 число все выезды на лед Красноярского водохранилища будут закрыты. Информацию разместил в своих социальных сетях Сергей Егоров, мэр Дивногорска.

В прошедшие выходные поток автомобилей был просто огромным, что превратило выезд на акваторию водохранилища в настоящую игру в рулетку. Образование пробок и стоянок на льду очень и очень опасно даже на проверенной официальной переправе, не говоря уже об остальных участках, которые никто не обследовал», — говорится в публикации.

Сообщается, что проезд по зарегистрированной переправе по маршруту: база «Белые паруса» — поселок Хмельники — база «Берендей» — будет разрешен только жителям поселков Хмельники и Бахта. Проехать смогут и посетители базы отдыха «Берендей» при предъявлении документов.

Сергей Егоров отмечает, что выходить на лед не запрещено, а вот автомобили придется оставить на берегу.

Сотрудники полиции, государственной инспекции по маломерным судам Красноярского края, дивногорского поисково-спасательного отряда в усиленном режиме будут патрулировать акваторию Красноярского моря с использованием судов на воздушной подушке. Для выявления нарушителей сотрудники МЧС будут использовать квадрокоптеры. <...> Ни одно красивое фото не стоит того, чтобы рисковать жизнью! Берегите себя и сохраняйте здравый смысл», — подчеркнул мэр Дивногорска.

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