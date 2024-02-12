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Никель-алмазные композиты, которые синтезировали ученые Красноярска, помогут очистке воды

Никель-алмазные композиты, которые синтезировали ученые Красноярска, помогут очистке воды
Иллюстрация: ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»

Красноярские ученые синтезировали новый композит, который состоит из частиц синтетического алмаза, покрытых никелевой оболочкой. Его характеристики позволяют очистить сточные воды от парацетамола.

#НОВОСТИ
Как поясняет Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», парацетамол – один из серьезных медицинских загрязнителей окружающей среды. Он может отрицательно влиять на водные экосистемы и здоровье людей. Очистить сточные воды от него можно с помощью метода электрокаталитического окисления и разложения парацетамола на безвредные соединения.
 
Ученые Красноярского научного центра СО РАН и СФУ синтезировали частицы синтетического нелегированного алмаза, покрытого никелевой оболочкой. Алмаз (размер его частиц - от 120 до 130 нанометров) служит ядром, нанокластеры никеля образуют оболочку. Толщина никелевого покрытия варьирует от 2 до 30 нанометров.
 
Исследователи изучили электрохимическое поведение алмазных частиц с никелевым покрытием в реакциях электрокаталитического окисления метанола и парацетамола. Оказалось, что алмазно-никелевый композит проявляет значительную электрокаталитическую активность. Это  позволяет провести более полную нейтрализацию парацетамола до углекислого газа и воды, чем было возможно ранее.  Разработанные частицы могут использоваться  для очистки сточных вод.
Автор: Петр Савельев
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