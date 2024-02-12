Никель-алмазные композиты, которые синтезировали ученые Красноярска, помогут очистке воды

Красноярские ученые синтезировали новый композит, который состоит из частиц синтетического алмаза, покрытых никелевой оболочкой. Его характеристики позволяют очистить сточные воды от парацетамола.

Как поясняет Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», парацетамол – один из серьезных медицинских загрязнителей окружающей среды. Он может отрицательно влиять на водные экосистемы и здоровье людей. Очистить сточные воды от него можно с помощью метода электрокаталитического окисления и разложения парацетамола на безвредные соединения.

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и СФУ синтезировали частицы синтетического нелегированного алмаза, покрытого никелевой оболочкой. Алмаз (размер его частиц - от 120 до 130 нанометров) служит ядром, нанокластеры никеля образуют оболочку. Толщина никелевого покрытия варьирует от 2 до 30 нанометров.

Исследователи изучили электрохимическое поведение алмазных частиц с никелевым покрытием в реакциях электрокаталитического окисления метанола и парацетамола. Оказалось, что алмазно-никелевый композит проявляет значительную электрокаталитическую активность. Это позволяет провести более полную нейтрализацию парацетамола до углекислого газа и воды, чем было возможно ранее. Разработанные частицы могут использоваться для очистки сточных вод.