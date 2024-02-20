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Под Красноярском запустят единственное в России производство композитных материалов

Под Красноярском запустят единственное в России производство композитных материалов
Иллюстрация: freepik.com

На полную мощность предприятие должно заработать в 2027. В его открытие планируется вложить 247 млн рублей.

#НОВОСТИ

НПО «Гелар» запустит в Железногорске производство многоцелевых композитных материалов, сообщили в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.

Расположится предприятие на территории опережающего развития «Железногорск». Построено оно будет на основе собственной технологии компании, позволяющей производить композиты сверх высокомолекулярного полиэтилена и модифицирующих добавок.

Эти материалы используются для защиты различных поверхностей от технического и климатического воздействия. Продукция компании применяется в горнодобывающей промышленности, области транспорта, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве и судостроении», — рассказали в министерстве.

Плановый объем инвестиций в запуск производства составит порядка 247 млн рублей. На проектную мощность оно должно выйти к концу 2024.

НПО «Гелар» стало 17 резидентом ТОР «Железногорск».

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В этом году на рассмотрении в фонде находится еще 10 заявок примерно на такую же сумму.

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В прошлом году предприятие запустило в Красноярске производство фронтальных погрузчиков. Теперь оно будет делать и крупные детали для них.

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Новое предприятие должно заработать в 2025. Выпускать планируют 15 машин в год.

Автор: Петр Савельев
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