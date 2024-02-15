Фонд развития промышленности Красноярского края раздал бизнесу более 700 млн рублей

В этом году на рассмотрении в фонде находится еще 10 заявок примерно на такую же сумму.

За 2023 из Фонда развития промышленности Красноярского края предприятиям региона выдали более 714 млн рублей. Об этом рассказал министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков.

С его слов, всего в течение года фонд одобрил 14 заявок, из которых 10 направлены на повышение технологического суверенитета.

Сегодня на рассмотрении в фонде находятся ещё 10 заявок на сумму 708 млн рублей, большая часть этих проектов направлена на решение задач импортозамещения», — сказал Ермаков.

Региональный Фонд развития промышленности был создан в Красноярском крае весной 2022. На тот момент его размер составлял 30 млн рублей. Однако чуть позже сумма была увеличена до 1 млрд. Планировалось, что фонд будет выдавать предприятиям займы по ставке 1... 3% годовых. В 2023 же верхняя планка выросла до 5%.

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