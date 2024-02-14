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Segezha Group отказалась сотрудничать с Минэкологии

Segezha Group отказалась сотрудничать с Минэкологии
Иллюстрация: smartik.ru

Два предприятия холдинга Segezha Group в Лесосибирске отказались подписывать соглашения о сотрудничестве с министерством экологии.

#НОВОСТИ

По словам Владимира Часовитина, главы Минэконологии края, представители Segezha отказались подписывать соглашение о сотрудничестве по вопросам выбросов и улучшения качества воздуха, потому что «не видят в этом целесообразности».

Речь идет о двух предприятиях — АО «Лесосибирский ЛДК №1» и АО «Новоенисейский лесохимический комплекс».

Г-н Часовитин уточнил, что формально два этих предприятия относятся к объектам федерального экологического надзора, их регулятором является Росприроднадзор.

Вместе с тем у нас есть примеры взаимодействия с крупными промышленными предприятиями, которые находятся вне зоны нашей юрисдикции, — «РУСАЛ Красноярск», СГК, «Красноярский цемент», «РУСАЛ Ачинск». Понимая зону своей ответственности и проявляя экологическую сознательность, они открыты для сотрудничества и со специалистами регионального министерства», — пояснил свою позицию Часовитин.

Город Лесосибирск с 1 сентября 2023 вошел в число участников федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Сейчас для города с населением 56 тыс. человек разрабатывают план по снижению выбросов.

Так как АО «Лесосибирский ЛДК №1» и АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» выбрасывают около 7 т загрязнений в год, то, по мнению министра, меры по улучшению экологической ситуации нужно принимать уже сегодня.

По словам министра Часовитина, подписав соглашения сегодня, ЛДК и ЛХК обязались бы начать экологическую модернизацию производств, проводить мероприятия по снижению выбросов, дать доступ инспекторам эконадзора для контроля и отбора проб в период НМУ.

Однако предприятия сослались на то, что выполняют все требования установленного законодательства и не видят целесообразности в подписании соглашений», — сообщил министр экологии края.

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Автор: Петр Савельев
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