Segezha Group купила 24 лесопромышленных предприятия Сибири

Новые активы расположены в Красноярском крае и Иркутской области. Их приобретение обошлось холдингу в более чем полмиллиарда долларов.

Входящая в АФК «Система» Segezha Group приобрела компанию «Интер Форест Рус» (ИФР), купив 100% долей в уставном капитале компании у прежнего владельца — Bonum Capital Ltd.

В пресс-службе холдинга уточнили, что речь идет о 24 предприятиях лесной отрасли, которые расположены в Красноярском крае и Иркутской области. Завершить консолидацию этих активов планируют до конца этого года.

В результате сделки холдинг укрепит свои позиции лидера по производству пиломатериалов в России и Европе. Он также войдет в десятку ведущих мировых компаний в этом сегменте», — говорят в Segezha Group.

Сумму сделки компания не раскрывает. Однако, по данным «Коммерсанта», она составляет 515 млн долларов.

Помимо этого Segezha Group планирует увеличить свою рассчетную лесосеку до 23,6 млн кубометров леса, что почти вдвое превосходит сегодняшние ее показатели.

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