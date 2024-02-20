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В аэропорт Красноярска вернулись собаки эмоциональной поддержки

В аэропорт Красноярска вернулись собаки эмоциональной поддержки
Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Присутствие специально обученных животных, по задумке авторов проекта, поможет скрасить ожидание своего рейса.

#НОВОСТИ

В аэропорту Красноярск снова появились собаки эмоциональной поддержки, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Проект, реализуемый совместно с приютом „Поводог“, уже работал в порту. И по многочисленным просьбам наших пассажиров мы решили его вернуть», — пояснили в аэропорту.

Присутствовать в зале ожидания животные будут не все время — лишь дважды в месяц, по средам с 14:30 до 15:30. В сопровождении кинологов они будут прогуливаться по залу в стерильной зоне аэропорта на третьем этаже, где все желающие смогут подойти, погладить, поиграть, угостить их, сфотографироваться и задать интересующие вопросы специалистам.

Также в аэропорту сейчас работает фотовыставка «Городские прогулки с собакой», приуроченная к перезапуску проекта «Собака эмоциональной поддержки». Она посвящена питомцам приюта «Поводог», которые сняты на фоне городских достопримечательностей.

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Проходит выставка в стерильной зоне внутренних вылетов. Ознакомиться с ней можно будет до конца мая 2024. Все работы предоставлены фондом Олега Дерипаски «Вольное дело».

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Автор: Петр Савельев
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