В аэропорту Красноярск установили фандоматы

Теперь пассажиры аэропорта смогут сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки в воздушной гавани и получать за это бонусы в мобильном приложении Ecoplatform.

На территории аэропорта появилось 5 фандоматов. Пластик и алюминиевые банки можно сдать на привокзальной площади рядом со входом, в атриуме пассажирского терминала, зале ожидания на 2 этаже, зоне паспортного контроля на 3 этаже и в стерильной зоне внутренних вылетов.

В аэропорту рассказали, что один фандомат вмещается до 500 пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Тару отправляют на переработку и напрямую к производителям — для выпуска новых бутылок, упаковок, текстильной продукции, мебели и предметов для дома или сада.

Ecoplatform — это не дань моде, а реальная забота об окружающей среде, а также об экологичности наших собственных производственных процессов. По расчетам наших служб, доля пластиковых бутылок и алюминиевых банок в общем объеме твердых отходов составляет 40%. В среднем один автомат Ecoplatform способен вместить до 500 пластиковых бутылок и алюминиевых банок», — рассказал Евгений Владимиров, генеральный директор аэропорта Красноярск.

Аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью в России, где установили фандоматы Ecoplatform.

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