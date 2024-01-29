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В аэропорту Красноярск установили фандоматы

В аэропорту Красноярск установили фандоматы
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

Теперь пассажиры аэропорта смогут сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки в воздушной гавани и получать за это бонусы в мобильном приложении Ecoplatform.

#НОВОСТИ
На территории аэропорта появилось 5 фандоматов. Пластик и алюминиевые банки можно сдать на привокзальной площади рядом со входом, в атриуме пассажирского терминала, зале ожидания на 2 этаже, зоне паспортного контроля на 3 этаже и в стерильной зоне внутренних вылетов.
 
В аэропорту рассказали, что один фандомат вмещается до 500 пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Тару отправляют на переработку и напрямую к производителям — для выпуска новых бутылок, упаковок, текстильной продукции, мебели и предметов для дома или сада.
Ecoplatform — это не дань моде, а реальная забота об окружающей среде, а также об экологичности наших собственных производственных процессов. По расчетам наших служб, доля пластиковых бутылок и алюминиевых банок в общем объеме твердых отходов составляет 40%. В среднем один автомат Ecoplatform способен вместить до 500 пластиковых бутылок и алюминиевых банок», — рассказал Евгений Владимиров, генеральный директор аэропорта Красноярск.
Аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью в России, где установили фандоматы Ecoplatform. 
 
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Автор: Петр Савельев
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