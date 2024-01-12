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Из Красноярска планируют полететь в Санью

Из Красноярска планируют полететь в Санью
Автор фото: Дмитрий Шабалин (Gornovosti). Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Для открытия направления уже все готово. Запустить его планируется в этом году.

#НОВОСТИ

Из Красноярска планируют запустить прямые рейсы в китайский город Санья. Об этом в интервью радиостанции «Красноярск Главный» рассказал генеральный директор красноярского аэропорта Евгений Владимиров.

Планируем летать в Санью из Красноярска. Сейчас решаем формальности, собираем документы. Но, думаю, что скоро всё решится, и мы полетим туда», — сказал он.

Деталей нового рейса Владимиров не раскрыл. Однако, судя по расписанию на сайте аэропорта ,в котором новый рейс уже появился, стартует полетная программа 28 января 2024. Летать будут трижды в неделю — по средам и пятницам с вылетом в полночь, а также по воскресеньям с вылетом в 23:00. Продлятся полеты по крайней мере до конца марта. Полеты будет совершать авиакомпания «Россия».

Этот рейс станет третьим между Красноярском и Китаем. Также из сибирского города сейчас можно напрямую улететь в Пекин и Харбин.

Кроме того, в 2024 „Аэрофлот“ [материнская компания „России“] продолжит летать в Бангкок и на Пхукет. Это очень популярные направления у красноярцев для отдыха. Ведь из Красноярска туда летать удобней, чем, например, из Москвы», — напомнил Владимиров.

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Автор: Петр Савельев
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