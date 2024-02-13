Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 22%
Международный аэропорт Красноярск имени Хворостовского подвел итоги работы за январь 2024. За первый месяц перевезли 300 346 человек.
В предыдущие три года отметку в 300 тысяч пассажиров преодолевали, начиная только с традиционно активных летних месяцев, — подчеркнули в аэропорту.
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