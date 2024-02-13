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Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 22%

Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 22%
Иллюстрация: Евгения Темнякова / аэропорт Красноярск

Международный аэропорт Красноярск имени Хворостовского подвел итоги работы за январь 2024. За первый месяц перевезли 300 346 человек.

#НОВОСТИ
Если сравнивать с показателями января 2023, то пассажиропоток вырос на 20%. В январе 2023 он составлял 246 023, в декабре 2023 также был меньше текущего — 304 014.
В предыдущие три года отметку в 300 тысяч пассажиров преодолевали, начиная только с традиционно активных летних месяцев, — подчеркнули в аэропорту. 
Грузооборот также вырос. В январе он составил 1255 тонн, а годом ранее — 891 тонну. Рост составил 41%.
 
В начале 2024 красноярцы чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Пхукет, Норильск и Сочи. Больше всего пассажиров перевезла авиакомпания «Россия» (83 638 человек). Далее идут «Аэрофлот» (50 196 человек), S7 (30 269), Utair (25 407), NordStar (24 490). 
 
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Автор: Петр Савельев
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