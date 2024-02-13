Пассажиропоток аэропорта Красноярск за год вырос на 22%

Международный аэропорт Красноярск имени Хворостовского подвел итоги работы за январь 2024. За первый месяц перевезли 300 346 человек.

Если сравнивать с показателями января 2023, то пассажиропоток вырос на 20%. В январе 2023 он составлял 246 023, в декабре 2023 также был меньше текущего — 304 014.

В предыдущие три года отметку в 300 тысяч пассажиров преодолевали, начиная только с традиционно активных летних месяцев, — подчеркнули в аэропорту.

Грузооборот также вырос. В январе он составил 1255 тонн, а годом ранее — 891 тонну. Рост составил 41%.

В начале 2024 красноярцы чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Пхукет, Норильск и Сочи. Больше всего пассажиров перевезла авиакомпания «Россия» (83 638 человек). Далее идут «Аэрофлот» (50 196 человек), S7 (30 269), Utair (25 407), NordStar (24 490).

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