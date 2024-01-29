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«КрасАвиа» начнет летать из Горно-Алтайска в Улан-Удэ

«КрасАвиа» начнет летать из Горно-Алтайска в Улан-Удэ
Автор фото: Елена Котенко. Иллюстрация: krasavia.ru

Рейсы стартуют летом этого года и продлятся до осени.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «КрасАвиа» запустит перелеты между Горно-Алатйском и Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Соединить воздушным сообщением два таких мощных туристических направления, как Улан-Удэ и Горно-Алтайск — это идея самих пассажиров, которые неоднократно высказывали такую потребность. И мы уже видим, что наше решение оправдывается себя — продажи только открылись, а люди приобретают билеты целыми семьями, чтобы провести отпуск в одном из этих регионов», — прокомментировал начальник отдела маркетинга авиакомпании «КрасАвиа» Илья Лукьянов.

Летать по новому маршруту будут 1 июня 2024 один раз в неделю — по субботам. Вылет из Горно-Алтайска в 10:50, а из Улан-Удэ — в 16:40.

Продлится полетная программа до 21 сентября 2024.

Напомним, что учредителем «КрасАвиа» является правительство Красноярского края, которому принадлежит 100% ее акций. За 2022 (более поздних данных пока нет) авиакомпания заработала 944,7 рубля чистой прибыли, что на 180% больше, чем годом ранее.

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Автор: Петр Савельев
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