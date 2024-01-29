«КрасАвиа» начнет летать из Горно-Алтайска в Улан-Удэ
Рейсы стартуют летом этого года и продлятся до осени.
Авиакомпания «КрасАвиа» запустит перелеты между Горно-Алатйском и Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Соединить воздушным сообщением два таких мощных туристических направления, как Улан-Удэ и Горно-Алтайск — это идея самих пассажиров, которые неоднократно высказывали такую потребность. И мы уже видим, что наше решение оправдывается себя — продажи только открылись, а люди приобретают билеты целыми семьями, чтобы провести отпуск в одном из этих регионов», — прокомментировал начальник отдела маркетинга авиакомпании «КрасАвиа» Илья Лукьянов.
Летать по новому маршруту будут 1 июня 2024 один раз в неделю — по субботам. Вылет из Горно-Алтайска в 10:50, а из Улан-Удэ — в 16:40.
Продлится полетная программа до 21 сентября 2024.
Напомним, что учредителем «КрасАвиа» является правительство Красноярского края, которому принадлежит 100% ее акций. За 2022 (более поздних данных пока нет) авиакомпания заработала 944,7 рубля чистой прибыли, что на 180% больше, чем годом ранее.
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