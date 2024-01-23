«Россия» изменит расписание полетов из Красноярска в Новокузнецк

Изменятся дни совершения рейсов по этому маршруту. Время так же немного изменится.

Авиакомпания «Россия» изменит дни рейсов между Красноярском и Новокузнецком, сообщили в красноярском аэропорту.

По этому маршруту перевозчик начал летать с конца декабря 2023. Тогда перелеты совершались по средам и субботам с вылетом из Красноярска в 15:45.

Теперь же летать будут по понедельникам и пятницам. Время вылета — 15:45 и 18:45 соответственно. На обоих рейсах будут работать самолеты RRJ-95 (семейство Sukhoi Superjet).

Действовать новое расписание начнет с 16 февраля 2024. Летать по нему будут до конца марта этого года.

Помимо «России» в Новокузнецк из Красноярска можно улететь бортами «КрасАвиа». Перелеты совершаются по вторникам, четвергам и воскресеньям. Все рейсы вечерние с вылетом из Красноярска между 16:55 и 20:25.

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