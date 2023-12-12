Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.12
91,64
98,84
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Россия» начнет летать из Красноярска в Новокузнецк

«Россия» начнет летать из Красноярска в Новокузнецк
Иллюстрация: ДК

Полеты запланированы с 27 декабря. Улететь можно будет по средам и субботам, сообщили в пресс-службе аэропорта.

#НОВОСТИ
Из Красноярска вылеты стоят в расписании в 15:45, прилёт в 17:00. Из Новокузнецка самолет будет отправляться в 18:05, прилёт в 19:25.
 
Стоимость билетов начинается от 8 632 руб., с багажом —  12 932 руб. 
 
По данным с сайта аэропорта Красноярск, в Новокузнецк также можно улететь рейсами авиакомпании «КрасАвиа». 
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Девелопер прокомментировал намерение прокуратуры изъять участок СудоверфиДевелопер прокомментировал намерение прокуратуры изъять участок Судоверфи
  • В Красноярске сняли документальный сериал о рестораторах городаВ Красноярске сняли документальный сериал о рестораторах города
  • В Красноярске открылся новый паназиатский ресторан NEMOВ Красноярске открылся новый паназиатский ресторан NEMO
  • Аркадий Новиков откроет еще два ресторана в КрасноярскеАркадий Новиков откроет еще два ресторана в Красноярске
  • Птицефабрика пролетела мимо торговПтицефабрика пролетела мимо торгов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.