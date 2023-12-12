«Россия» начнет летать из Красноярска в Новокузнецк
Полеты запланированы с 27 декабря. Улететь можно будет по средам и субботам, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Из Красноярска вылеты стоят в расписании в 15:45, прилёт в 17:00. Из Новокузнецка самолет будет отправляться в 18:05, прилёт в 19:25.
Стоимость билетов начинается от 8 632 руб., с багажом — 12 932 руб.
По данным с сайта аэропорта Красноярск, в Новокузнецк также можно улететь рейсами авиакомпании «КрасАвиа».
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