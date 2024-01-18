Из Красноярска запустят еще один рейс в Якутск

Полеты по этому маршруту выполняются с начала года. Но до этого момента их было всего два в неделю. И по будням. Теперь добавится еще один — субботний.

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») запустит еще один рейс по маршруту Красноярск — Якутск, сообщили на сайте перевозчика.

Полеты в рамках этой частоты стартуют 27 января 2024 и будут выполнятся по субботам с вылетом в 10:05 и прибытием в столицу Якутии в 15:20. Обратный рейс будет совершаться в тот же день — через час после прилета в Якутск.

Таким образом количество рейсов между Красноярском и Якутском вырастет до трех в неделю. Первый стартовал 8 января, а второй — 11 января. Выполняются они по понедельникам и четвергам соответственно.

Сейчас на этом маршруте летает только «Россия». Также бортами перевозчика можно из Красноярска добраться до якутских Мирного и Нерюнгри.

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