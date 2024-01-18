Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.01
87,64
95,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Красноярска запустят еще один рейс в Якутск

Из Красноярска запустят еще один рейс в Якутск
Автор фото: Валентин Богдан. Иллюстрация: rossiya-airlines.com

Полеты по этому маршруту выполняются с начала года. Но до этого момента их было всего два в неделю. И по будням. Теперь добавится еще один — субботний.

#НОВОСТИ

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») запустит еще один рейс по маршруту Красноярск — Якутск, сообщили на сайте перевозчика.

Полеты в рамках этой частоты стартуют 27 января 2024 и будут выполнятся по субботам с вылетом в 10:05 и прибытием в столицу Якутии в 15:20. Обратный рейс будет совершаться в тот же день — через час после прилета в Якутск.

Таким образом количество рейсов между Красноярском и Якутском вырастет до трех в неделю. Первый стартовал 8 января, а второй — 11 января. Выполняются они по понедельникам и четвергам соответственно.

Сейчас на этом маршруте летает только «Россия». Также бортами перевозчика можно из Красноярска добраться до якутских Мирного и Нерюнгри.

Читайте также:

Названы субсидируемые маршруты из Красноярска в города России на 2024

Росавиация утвердила перечень субсидирования региональных перевозок. В него вошли 18 маршрутов от двух перевозчиков с вылетом из Красноярска.

Пассажиропоток аэропорта Красноярск по итогам 2023 стал рекордным

Рейсы из Красноярска выполнялись по 72 направлениям, количество самолетовылетов в сравнении с прошлым годом увеличилось на 3%

Евгений Владимиров: Красноярск должен попасть во все трансферные сети

О том, что происходит в аэропорту сейчас и куда он движется, «Деловой квартал» расспросил Евгения Владимирова, его нового руководителя.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Силовики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районеСиловики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районе
  • Василий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского краяВасилий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского края
  • Красноярск стал лидером по росту аренды торговых помещенийКрасноярск стал лидером по росту аренды торговых помещений
  • Мигранты стали возвращаться в Красноярский крайМигранты стали возвращаться в Красноярский край
  • Предприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углемПредприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углем
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.