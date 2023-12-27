«КрасАвиа» прибавила в пассажиропотоке 18%

Количество пассажиров, перевезенных регулярными рейсами авиакомпании, выросло еще сильнее.

В 2023 авиакомпания «КрасАвиа» перевезла 489 тыс. человек, что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Из общего числа пассажиров, 370 тыс. пришлось на регулярные рейсы. Это на 22% больше, чем в 2022. Среди 35 крупнейших авиаперевозчиков России по пассажиропотоку (внутренние перевозки), «КрасАвиа» по итогу года заняла 20 позицию.

Мы продолжили рост по всем основным показателям — увеличили пассажиропоток, открыли новые направления, повысили качество сервиса... Несмотря на объективные трудности, надежно поддерживаем летную годность нашего авиапарка, в котором более 50 воздушных судов разного типа. Это позволяет нам обеспечивать транспортную доступность пассажирам даже самых отдаленных северных поселков», — отметил генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров.

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