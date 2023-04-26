Авиакомпания «КрасАвиа» стала лауреатом премии «Крылья России»

Краевая авиакомпания признана лидером в номинации «Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях (до 0,5 млн пассажиров)» по итогам 2022.

За минувший год «КрасАвиа» перевезла 413 тыс. пассажиров. Это на треть больше, чем годом ранее. Маршрутная сеть расширилась до 33 направлений. За последние годы приобрели 7 самолетов ATR 72/4 и 5 вертолетов Ми-8МТВ1.

Минувший год действительно выдался для нас успешным, во многом даже рекордным, несмотря на все известные трудности. Это стало возможно благодаря последовательной политике нашего акционера, которым является Красноярский край, и государственной поддержке, также ставшей в прошлом году рекордной», — отметил генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.

В планах компания приобрести самолеты ЛМС-901 «Байкал» - альтернативы АН-2 и вертолетной техники, а также суда ТВРС-44 «Ладога».

Отметим, в прошлом году «КрасАвиа» стала победителем премии «Крылья России» в номинации «Авиакомпания года – перевозки на региональных и местных маршрутах».

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