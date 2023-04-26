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Авиакомпания «КрасАвиа» стала лауреатом премии «Крылья России»

Авиакомпания «КрасАвиа» стала лауреатом премии «Крылья России»
Иллюстрация: «КрасАвиа»

Краевая авиакомпания признана лидером в номинации «Пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях (до 0,5 млн пассажиров)» по итогам 2022.

#НОВОСТИ
За минувший год «КрасАвиа» перевезла 413 тыс. пассажиров. Это на треть больше, чем годом ранее. Маршрутная сеть расширилась до 33 направлений. За последние годы приобрели 7 самолетов ATR 72/4 и 5 вертолетов Ми-8МТВ1. 
 
Минувший год действительно выдался для нас успешным, во многом даже рекордным, несмотря на все известные трудности. Это стало возможно благодаря последовательной политике нашего акционера, которым является Красноярский край, и государственной поддержке, также ставшей в прошлом году рекордной», — отметил генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.
 
В планах компания приобрести самолеты ЛМС-901 «Байкал» - альтернативы АН-2 и вертолетной техники, а также суда ТВРС-44 «Ладога».
 
Отметим, в прошлом году «КрасАвиа» стала победителем премии «Крылья России» в номинации «Авиакомпания года – перевозки на региональных и местных маршрутах».
 
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Автор: Петр Савельев
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