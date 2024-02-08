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В аэропорту Красноярска откроют еще одну зону регистрации пассажиров

В аэропорту Красноярска откроют еще одну зону регистрации пассажиров
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Это увеличит пропускную способность аэропорта на 50%. Проект планируется реализовать в этом году.

#НОВОСТИ

Еще одна зона регистрации пассажиров внутренних рейсов появится в аэропорту Красноярска, сообщили в правительстве Красноярского края, которому принадлежит воздушная гавань.

Это решение продиктовано постоянно растущим пассажиропоток аэропорта. Только за последние три года он увеличился более чем вдвое — с 1,7 млн человек в 2020 до 3,8 млн в 2023. А, как рассказывал dk.ru гендиректор порта Евгений Владимиров осенью прошлого года, к 2028 общий поток вырастет примерно до 5 млн пассажиров. При этом, сегодняшняя пропускная способность уже выбрана более чем на 70%.

Вторая зона регистрации пассажиров расположится на втором этаже внутреннего терминала. Здесь планируется установить еще 16 стоек, в дополнение к 28, которые находятся на первом этаже. Как рассказали dk.ru в аэропорту, это увеличит пропускную способность аэропорта в этом звене на 50% — до 2 100 пассажиров в час.

Сейчас идет проектирование новой зоны регистрации. Реализована идея будет в этом году», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ожидаются изменения и в международном узле. Дело в том, что увеличение числа рейсов в страны евроазиатского экономического союза, единственного выхода к ним, который действует в воздушной гавани, оказалось недостаточно.

Мы в процессе присоединения к ЕАЭС второго выхода за счет зоны международных выходов. Соответственно, расширяется и зал вылета ЕАЭС, и там появится бизнес-зал», — рассказали в порту.

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Автор: Петр Савельев
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