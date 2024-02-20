Как планируют Wildberries и Ozon развиваться в Красноярске?

В начале февраля представители Wildberries встретились с бизнесом Красноярска. Вскоре стало известно: комплекс компании появится в Иркутске. Почему маркетплейсам интересно продвижение на Восток?

В Красноярске представители компании Wildberries обсудили перспективы развития бизнеса в крае. На встрече с резидентами «Первого делового клуба» и членами общественной организации «Деловая Россия» они представили проект логистического комплекса. Он должен появиться неподалеку от деревни Старцево в Емельяновском районе. Кристина Спирева, директор по развитию сервисов Wildberries, объяснила, почему это важно.

«Открытие складского комплекса в Красноярском крае позволит как ускорить доставку товаров жителям региона, так и значительно сократить расходы предпринимателей на логистику и масштабирование бизнеса», — пояснила Кристина Спирева.

Цифры:

Площадь логистического центра, который планирует построить Wildberries в Красноярском крае – более 180 тыс. м²

Количество рабочих мест – девять тыс.

Сопровождение инвестиционного проекта осуществляет Корпорация развития Енисейской Сибири.

Объем инвестиций предварительно оценивается в 10 млрд рублей

Вложения Wildberries в строительство логистического комплекса в Иркутске составят 9 млрд рублей, сообщает ТАСС, приводя высказывание Татьяны Бакальчук, основателя компании:

Это важный для нас регион, он логистически удобен. Планируем построить порядка 150 тыс. кв. м. Это около 9 млрд рублей инвестиций и, думаю, 7 тысяч новых рабочих мест. Как только мы найдем подходящий участок, мы сразу начнем работать», — отметила Татьяна Бакальчук.

Интерес к восточному направлению у маркетплейсов объясним. Рынок электронной торговли России, который получил бурное развитие с началом пандемии, продолжает расти. Как сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли, объем продаж онлайн-торговли по стране в 2023 году увеличился на 28% по сравнению с показателем за 2022 год. Он составил почти 6,4 трлн рублей. При этом все большее значение приобретают регионы страны. В Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье онлайн-рынок практически достиг пика. За год в столичных регионах он вырос не более чем на 10%. В южных регионах России, Сибири и на Дальнем Востоке рост превышает 40%.

Тренд подтверждают и данные Ozon, которыми пресс-служба компании поделилась с DK.RU. Если оборот продавцов маркетплейса по всей России в 2023 году вырос в 2,3 раза относительно 2022 года, то оборот в регионах Сибирского федерального округа – в 2, 6 раза за этот же период. Рекордсменом по росту оборота стала республика Тыва – там он увеличился в 3,1 раза. Продавцы из Хакасии, Красноярского края и Новосибирской области нарастили свой оборот в 2,5 раза. В республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской и Омской области обороты продавцов выросли в 2,6 раз. В Томской области рост оборота активных продавцов составил 2,4 раза.

Высокие темпы прироста оборота продавцов в Сибири говорят о том, что отдаленные регионы являются одними из драйверов роста рынка e-commerce. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии предпринимательства в этих регионах», — сообщили в пресс-службе Ozon.

Маркетплейс помогает не только продавцам, но и покупателям и владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Например, Ozon сделал доставку заказов для жителей Дальнего Востока в ПВЗ бесплатной. После этого число пунктов выдачи выросло в 1,5 раза, а число заказов выросло на 27%.

Мы повышаем доступность товаров и скорость доставки. Так, в 2023 году начал работу фулфилмент-центр в Хабаровском крае, в Сибири такие склады расположены в Новосибирске и Красноярске», — пояснили в пресс-службе Ozon.

При том, что рынок интернет-торговли очень популярен, он, по оценкам экспертов, не перенасыщен. Здесь есть возможности для развития, которые используют маркетплейсы, инвестируя в расширение географии присутствия и развивая логистическую инфраструктуру.

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