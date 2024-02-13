Инвестиция в красивую жизнь: что есть на участке земли за 220 млн

Объявление о продаже земельных участков под инвестиционный проект застройки за 220 млн рублей появилось на «Авито» в конце января. Разбираемся, из чего складывается такая сумма и стоит ли оно того.

Четыре гектара земли на берегу Красноярского моря, собственное электричество, единственный на побережье слип — на такое объявление на «Авито» обратили внимание в НГС. Мы тоже изучили предложение, связались с продавцом и выяснили, что получит покупатель, который готов отдать 220 млн рублей за землю на самом берегу залива Шумиха.

Согласно тексту объявления, 400 соток, которые предлагаются к покупке, на данный момент находятся в собственности продавца — инженерного центра «Сибтрейд» (ООО ИЦ «Сибтрейд»). Его директор Андрей Блинов подтвердил информацию в разговоре с «Деловым кварталом»: по словам предпринимателя, решение о продаже земли возникло несколько лет назад.

Участок покупался под строительство ресторана и мини-гостиницы, затем планы изменились — хотели использовать его для коттеджного строительства. А затем решили выставить на продажу. Желающие приобрести есть, участок смотрится, но пока на договор ни с кем не вышли», — говорит Андрей Блинов.

Он отмечает, что на данный момент лучше всего эта земля подходит для туристического либо жилого строительства. Собственно, продают участок именно под такие проекты — и только в одни руки.

В округе нигде нет такого свободного входа на море, как у нас. Довольно удачный мыс, сосновый бор — здесь буквально напрашивается база отдыха, либо гостиница и ресторан, хорошее коттеджное строительство. Но и жилой комплекс туда тоже может встать, размеры участка позволяют», — отмечает предприниматель.

Кроме электричества и слипа, на участке уже есть восемь фундаментов и четыре коробки домов площадью в 195 кв. метров, а также собственная водяная скважина. До участка уже проложен асфальт. В объявлении отмечается, что земля граничит с экопарком «Адмирал». Как пояснил «ДК» предприниматель, эта граница проходит через залив. Сейчас земля разбита под коттеджное строительство, но «легко собирается назад в единый участок».

Отметим, что за время, которое участок выставлен на продажу, его стоимость выросла практически в десять раз. По словам Андрея Блинова, изначально землю можно было приобрести за примерно 25 млн рублей.

Кроме расположения на живописной территории, в распоряжении будущего владельца окажется единственный на побережье залива Шумиха слип — мы выяснили, почему это становится важным преимуществом.

Так как участок находится в непосредственной близости к воде, основная ценность связана с возможностью развития инфраструктуры для судов. Слип, который используется непосредственно для спуска судов, крайне важен, особенно если участок будет использоваться по этому профилю — это первостепенный пункт инфраструктуры для таких объектов. И тем не менее, это не настолько дорогостоящее сооружение, чтобы прибавлять дополнительную стоимость участку. Здесь важнее иметь правоустанавливающие документы для ведения такой деятельности», — комментирует Агата Гавричкова, руководитель речного клуба «Остров».

Кроме того, в ближайшие годы на берегу залива Шумиха откроется пятизвездочный курорт, который реализует профессиональная гостиничная компания SATEEN GROUP. Предварительно сообщается, что в него войдут отель на 120 номеров, 15 коттеджей, два ресторана, SPA-зоны с бассейном — подробности о курорте мы рассказывали здесь.

Как стало известно в феврале этого года, поддержку для развития туристического потенциала получат ещё несколько территорий региона. Среди них, например, парк «Ергаки», село Шушенское, плато Путорана и Енисей. Между какими проектами распределят 10 млрд рублей, которые выделят на реализацию программы «Развитие туризма» до 2030, мы писали здесь.

Напомним, недавно мы составили топ коммерческой недвижимости, которую можно найти на «Авито» — изучить подборку можно здесь.

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