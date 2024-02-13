10 млрд выделят на развитие туристических маршрутов Красноярского края до 2030

В программу «Развитие туризма» включили парк «Ергаки», Шушенское, территории вокруг Красноярского моря, плато Путорана и Северный полюс, а также путешествия по Енисею.

10 млрд рублей направят на развитие туристического направления в Красноярском крае: средства выделят в рамках государственной программы «Развитие туризма». 13 февраля 2024 ее представили депутатам Законодательного собрания Красноярского края.

Как сообщается в Telegram-канале «Парламент на Енисее», действие программы рассчитано до 2030. Уже известны направления, которые выбрали приоритетными для развития и финансирования. В этом списке — природный парк «Ергаки», село Шушенское и территории вокруг Красноярска и Красноярского моря. Часть средств направят на разработку путешествий по Енисею, а также создание уникальных маршрутов на плато Путорана и Северный полюс.

«Программа получилась довольно революционной, включает в себя смелые решения. Конечно, опасений много, и ее реализация — вызов для региона и всех нас. Но тем и интересней, ведь в ней заложены механизмы поддержки, которые практически не задействованы в других госпрограммах. Например, возмещение расходов на создание быстровозводимых некапитальных мест размещения туристов, на подключение к сетям. Новаторским решением станет создание Управляющей компании, которая будет единым окном для инвесторов. Она сможет подбирать подходящие земельные участки, заниматься вопросами планирования территорий, в том числе в ней будут заложены финансовые инструменты для вхождения в уставные капиталы юридических лиц. И много других мероприятий, по каждому из которых предстоит разработать порядки», — комментирует проект госпрограммы Александр Новиков, председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды, в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, с помощью программы количество туристических поездок в Красноярский край может вырасти вполовину к 2030.

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