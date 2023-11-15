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В Красноярском крае создадут еще одну особо охраняемую территорию

пещера "Темная"
пещера "Темная". Автор фото: Красноярский краевой клуб спелеологов. Иллюстрация: krasspeleo.ru

Она займет порядка 300 гектаров и будет включать не только наземную часть, но и пещеры.

#НОВОСТИ

«Баджейские пещеры» в Манском районе Красноярского края получат статус особо охраняемой природной территории. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства региона.

Как рассказали в краевом Минэкологии, площадь наземной части новой ООПТ составит около 300 гектаров, а в ее подземную часть войдут пещеры Темная, Ледяная, Белая и Медвежья.

Территория планируемого памятника природы играет большую роль в сохранении бассейна реки Енисей, сохраняет потенциальные источники питьевой карстовой воды. Пещеры являются эталонными объектами для Баджейского спелеологического участка. Кроме того, будущий памятник природы является популярным местом отдыха населения», — говорят в ведомстве.

После присвоения «Баджейским пещерам» статуса ООПТ там введут ряд ограничений. Например, в пещерах запретят проводить геологические работы, курить, разводить костры и т.п., а на поверхности — рубить лес, заниматься строительством и передвигаться на машинах. А вот рекреационную деятельность, пчеловодство и туризм обещают оставить разрешенными.

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Автор: Петр Савельев
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