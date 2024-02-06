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Новый собственник здания бывшего «Школьного комбината питания» выставил его на продажу

здание бывшего "Школьного комбината питания" Красноярска, ул. Железнодорожников, 18А
здание бывшего "Школьного комбината питания" Красноярска, ул. Железнодорожников, 18А. Иллюстрация: avito.ru

За комплекс сооружений на Железнодорожников он назначил цену вдвое большую, чем та, за которую тот был приобретен три месяца назад.

#НОВОСТИ

Бывшее здание красноярского «Школьного комбината питания» снова выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте avito.ru.

Цена, на которую рассчитывает продавец, составляет 169 млн рублей. За эти деньги новый владелец получит комплекс из трех строений общей площадью 5 540 кв. метров, который расположен на ул. Железнодорожников, 18а.

Основное здание комбината колонного типа в хорошем техническом состоянии с возможностью свободной планировки под потребности арендаторов, высокие потолки и большие окна по всему периметру. Имеется подготовленная концепция ТЦ локального значения с посадкой будущих арендаторов», — сказано в объявлении.

Напомним, что «Школьный комбинат питания» Красноярска признали банкротом в 2021. В ноябре 2023 его здание было куплено за 85,6 млн рублей тюменским потребительским кооперативом «Модуль Олимпус», который связан с группой «Колесник», занимающейся перепрофилированием невостребованных объектов городской недвижимости. В том же месяце группа провела в Красноярске инвест-марафон, на котором презентовала проект многофункционального торгового центра на базе комплекса на Железнодорожников, 18А.

Почему сейчас его снова выставили на продажу и, что послужило причиной почти двукратного увеличения цены, в компании пообещали рассказать позже. Однако в объявлении сказано, что если за 30 дней покупатель не найдется, то «собственник начнет реализацию проекта самостоятельно».

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Автор: Петр Савельев
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