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В Красноярске снизят интенсивность жилой застройки.

В Красноярске снизят интенсивность жилой застройки.
Автор фото: jcomp. Иллюстрация: freepik.com

По плану властей, это должно воспрепятствовать точечной застройке. Территорий комплексного развития эти изменения не коснутся.

#НОВОСТИ

В Правилах землепользования и застройки Красноярска снизят коэффициент интенсинвости застройки, сообщили в мэрии города.

Сейчас он составляет 1,7, но в скором времени станет 1,3. Ожидается, что это снизит нагрузку на социальные объекты, а также позволит строить более просторные и комфортные микрорайоны.

Введенное ограничение необходимо, чтобы сдерживать точечную застройку и не ухудшать и без того порой сложную ситуацию с дефицитом социалки, скверов и инфраструктуры в сложившихся микрорайонах», — отметил глава Красноярска Владислав Логинов.

Также мэр пояснил, что для территорий комплексного развития (КРТ) коэффициент менятся не будет — он как был, так и останется 1,9.

Прежние решения сохраняются для площадок комплексного развития. Появление соцучреждений, объектов городской среды прописывается в соглашениях с инвестором. И нужно дать возможность реализовать эти планы в условиях ограниченной территории, а также повысить инвестиционную привлекательность проектов», — сказал Логинов.

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В целом в регионе было построено более полутора миллионов квадратных метров жилья. Большая часть — это многоквартирные дома.

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Автор: Петр Савельев
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