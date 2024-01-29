В Красноярске за 14,8 млн рублей отремонтируют фонтан «Молодожёны»

В этом сезоне запланирован ремонт фонтана «Молодожены». Он находится в Ленинском районе на площади перед Правобережным Дворцом культуры.

Фонтан построили в 2012. В прошлом сезоне его обследовали, составили проектно-сметную документацию, определили перечень работ. Подрядчику предстоит отремонтировать чашу, насосное оборудование и привести в порядок гранитную облицовку.

Аукцион на сайте госзакупок объявят в марте. Начальная цена контракта – 14,8 млн рублей. Работы завершат к осени.

Также в ближайшее время на площадке госзакупок начнут искать подрядчика для обслуживания остальных городских фонтанов. Всего в Красноярске 30 фонтанов, которые содержатся за счёт средств городской казны, 28 из них планируют включить в этом сезоне. В департаменте городского хозяйства уточнили, что отдельный тендер объявят на содержание фонтанов в скверах и парках, за которые отвечает МКУ «УДИБ», отдельный – для фонтанов, которые обслуживаются Краскорпарком. Подрядчикам нужно будет подготовить сооружения к новому сезону. В контракте предусмотрены работы по профилактике, очистке сооружений и мелкосрочному ремонту.

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