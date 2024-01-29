Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.01
89,51
97,09
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске за 14,8 млн рублей отремонтируют фонтан «Молодожёны»

В Красноярске за 14,8 млн рублей отремонтируют фонтан «Молодожёны»
Иллюстрация: мэрия Красноярска

В этом сезоне запланирован ремонт фонтана «Молодожены». Он находится в Ленинском районе на площади перед Правобережным Дворцом культуры.

#НОВОСТИ
Фонтан построили в 2012. В прошлом сезоне его обследовали, составили проектно-сметную документацию, определили перечень работ. Подрядчику предстоит отремонтировать чашу, насосное оборудование и привести в порядок гранитную облицовку.
 
Аукцион на сайте госзакупок объявят в марте. Начальная цена контракта – 14,8 млн рублей. Работы завершат к осени. 
 
Также в ближайшее время на площадке госзакупок начнут искать подрядчика для обслуживания остальных городских фонтанов. Всего в Красноярске 30 фонтанов, которые содержатся за счёт средств городской казны,  28 из них планируют включить в этом сезоне. В департаменте городского хозяйства уточнили, что отдельный тендер объявят на содержание фонтанов в скверах и парках, за которые отвечает МКУ «УДИБ», отдельный – для фонтанов, которые обслуживаются Краскорпарком. Подрядчикам нужно будет подготовить сооружения к новому сезону. В контракте предусмотрены работы по профилактике, очистке сооружений и мелкосрочному ремонту.
 
Читайте также:

На площади Чехова стартовали подготовительные работы по строительству двухуровневой подземной автостоянки.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • 3+ млрд рублей инвестируют в производство пиломатериалов в Красноярском крае3+ млрд рублей инвестируют в производство пиломатериалов в Красноярском крае
  • Мэр Красноярска предложил выпустить зэков для наведения порядка на улицахМэр Красноярска предложил выпустить зэков для наведения порядка на улицах
  • В Красноярске откроется легендарный иркутский барВ Красноярске откроется легендарный иркутский бар
  • В Красноярске собралась группа по газификации краяВ Красноярске собралась группа по газификации края
  • Паркуемся возле арки: новая платная автостоянка появится в центре КрасноярскаПаркуемся возле арки: новая платная автостоянка появится в центре Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.