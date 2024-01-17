Объемы строительства в Красноярском крае за год выросли на 10%

В целом в регионе было построено более полутора миллионов квадратных метров жилья. Большая часть — это многоквартирные дома.

За 2023 в Красноярском крае ввели в эксплуатацию 1,537 млн кв. метров жилья, сообщили в региональном Минстрое.

Большая часть этого объема — многоквартирные дома. На них пришлось 931 тыс. кв. метров. Оставшиеся 606 «квадратов» — индивидуальная застройка.

Наибольшая доля жилищного строительства в крае приходится на дома высотой 18-24 этажа. Дома из железобетона с облицовкой из кирпича строят 52% застройщиков. Средняя площадь квартиры в строящихся домах составляет 53,6 кв. метров», — рассказали в министерстве.

По сравнению с 2022, объемы жилищного строительства в Красноярском крае выросли примерно на 10%. Всего тогда было построено 1,397 млн кв. метров, из которых 855 тыс. пришлось на многоквартирные дома.

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