В Красноярске выбрали подрядчика благоустройства сквера на месте Казачьего рынка
Работы здесь продолжит МП «Управление зеленого строительства». В этом году запланирован третий этап благоустройства
В Красноярске выбрали подрядчика для проведения третьего этапа благоустроительных работ в сквере на на месте бывшего Казачьего рынка в Советском районе. Победителем торгов стало МП «Управление зеленого строительства».
В этом году сквер на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая планируется завершить преображение этого общественного пространства.
Подрядная организация займется оборудованием спортивной площадки с резиновым покрытием и ограждением. Площадка будет многофункциональной для занятий баскетболом, футболом и волейболом.
Кроме того, администрация Красноярска ведет поиск подрядчика для благоустройства трех набережных и сквера Молодежный. Начальная цена контракта составляет 161, 6 млн рублей.
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