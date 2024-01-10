В Красноярске выбрали подрядчика благоустройства сквера на месте Казачьего рынка

Работы здесь продолжит МП «Управление зеленого строительства». В этом году запланирован третий этап благоустройства

В Красноярске выбрали подрядчика для проведения третьего этапа благоустроительных работ в сквере на на месте бывшего Казачьего рынка в Советском районе. Победителем торгов стало МП «Управление зеленого строительства».

В этом году сквер на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая планируется завершить преображение этого общественного пространства.

Подрядная организация займется оборудованием спортивной площадки с резиновым покрытием и ограждением. Площадка будет многофункциональной для занятий баскетболом, футболом и волейболом.

Кроме того, администрация Красноярска ведет поиск подрядчика для благоустройства трех набережных и сквера Молодежный. Начальная цена контракта составляет 161, 6 млн рублей.

Читайте также:

В Красноярске в ТРЦ «Комсомолл» построят «Термолэнд»

ГК «Основа» откроет семейный термальный комплекс «Термолэнд» в ТРЦ «Комсомолл». Его площадь составит 11 500 кв. м. Он будет находиться внутри ТРК, а часть комплекса снаружи.

Владислав Логинов: Современный город — это движение навстречу людям

Развитие городской среды требует комплексного подхода. О том, в какую сторону движется Красноярск и что было сделано на этом пути в 2023, рассказал Владислав Логинов, глава города.

Человек года `2023: Номинация «Общественное пространство года»

Реконструкция исторических объектов, многофункциональность локационного зонирования, оформление по-европейски и решения на уровне мегаполисов — рассказываем о шорт-листе «Общественных пространств».