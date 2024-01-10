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В Красноярске выбрали подрядчика благоустройства сквера на месте Казачьего рынка

В Красноярске выбрали подрядчика благоустройства сквера на месте Казачьего рынка
Иллюстрация: admkrsk.ru

Работы здесь продолжит МП «Управление зеленого строительства». В этом году запланирован третий этап благоустройства

#НОВОСТИ

В Красноярске выбрали подрядчика для проведения третьего этапа благоустроительных работ в сквере на на месте бывшего Казачьего рынка в Советском районе. Победителем торгов стало МП «Управление зеленого строительства».

В этом году сквер на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая планируется завершить преображение этого общественного пространства. 

Подрядная организация займется оборудованием спортивной площадки с резиновым покрытием и ограждением. Площадка будет многофункциональной для занятий баскетболом, футболом и волейболом.

Кроме того, администрация Красноярска ведет поиск подрядчика для благоустройства трех набережных и сквера Молодежный. Начальная цена контракта составляет 161, 6 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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