В Красноярске в ТРЦ «Комсомолл» построят «Термолэнд»

ГК «Основа» откроет семейный термальный комплекс «Термолэнд» в ТРЦ «Комсомолл». Его площадь составит 11 500 кв. м. Он будет находиться внутри ТРК, а часть комплекса снаружи.

Как и все наши новые «Термолэнды», он будет включать открытую зону площадью 3 500 кв. метров и закрытую площадью 8 000 кв. м. В комплексе откроется множество функциональных зон, включая аквазоны с бассейнами, детскую зону, банные комплексыбары, а также SPA-зону», - рассказал Егор Храмов, партнер ГК «Основа», руководитель команды развития «Термолэнд».

Это будет первый «Термолэнд» в Красноярске и еще один региональный проект в рамках федеральной сети термальных комплексов. Открытие состоится уже в 2024. В ГК «Основа» рассказали, что инвестиции в открытие одного комплекса «Термолэнд» составляют около 500-700 млн рублей. В Красноярске вложения в проект оцениваются в 850 млн рублей.

СправкА ГК «Основа» развивает семейную досуговую инфраструктуру: на стадии строительства и проектирования более 20 таких комплексов по России, еще 15 находятся в стадии проработки. Проекты уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Оренбурге, Мурманске, Омске, Смоленске, Новокузнецке и Пензе. В планах открытие термального комплекса на территории Дальнего Востока. За 5 лет компания намерена открыть 50 комплексов в Москве и области, а также в крупных городах страны.

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