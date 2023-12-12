В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства скверов в 2024

На электронной площадке госзакупок появились первые тендеры на благоустройство общественных пространств Красноярска.

Сейчас подрядчика ищут для благоустройства сквера на месте бывшего Казачьего рынка в Советском районе. Начальная цена контракта – 5,5 млн рублей.

Победителю предстоит продолжить благоустройство сквера на пересечении ул. Водопьянова и ул. 9 Мая. В 2024 в сквере оборудуют спортивную площадку с резиновым покрытием и ограждением. Она будет многофункциональной с возможностью играть в баскетбол, футбол и волейбол. А строительство спортивного комплекса с бассейном должны завершить в 2025.

В ближайшее время начнут искать подрядчиков для продолжения благоустройства сквера «Сибсталь», набережной р. Кача им. П. Пимашкова и сквера в микрорайоне Ветлужанка. Всего в 2024 в Красноярске должны привести в порядок 10 общественных пространств.

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