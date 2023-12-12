В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства скверов в 2024
На электронной площадке госзакупок появились первые тендеры на благоустройство общественных пространств Красноярска.
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Человек года `2023: Номинация «Общественное пространство года»
Реконструкция исторических объектов, многофункциональность локационного зонирования, оформление по-европейски и решения на уровне мегаполисов — рассказываем о шорт-листе «Общественных пространств».
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Человек года `2023: Номинация «Жилой комплекс года»
Редевелопмент промзон, современные архитектурные решения, обустройство общественных пространств — «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации «Жилой комплекс года».
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Преобразить «ткань города»: эксперты премии «Человек года» выбрали лучшие ЖК Красноярска
Эксперты номинации «Жилой комплекс» премии «Человек года-2023» определили тройку лидеров и победителя.
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ГСК «Арбан» запустила сразу три новых общественных пространства в Красноярске
В копилку городских пространств добавилось 3 новых проекта: активити-парк, бульвар-променад в ЖК «Бульвар цветов» и сквер SCANDIS. Их возвела рядом со своими жилыми комплексами ГСК «АРБАН».