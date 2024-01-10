Министрам Красноярского края обновили заместителей
Изменения произошли в четырех министерствах — аграрном, медицинском, образовательном и строительном.
В правительстве Красноярского края назначили новых замминистров. Информация об этом появилась на портале регионального кабмина.
В частности, Татьяна Гридасова стала заместителем министра образования Красноярского края на три года. Кресло первого замминистра строительства и ЖКХ региона на такой же срок получил Михаил Сперанский. А Сергей Шекк на один год стал замом главы краевого министерства сельского хозяйства.
Помимо этого по собственному желанию с госслужбы был уволен заместитель министра здравоохранения Красноярского края Михаил Родиков.
Все распоряжения уже подписаны и вступили в силу.
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