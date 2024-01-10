Министрам Красноярского края обновили заместителей

Изменения произошли в четырех министерствах — аграрном, медицинском, образовательном и строительном.

В правительстве Красноярского края назначили новых замминистров. Информация об этом появилась на портале регионального кабмина.

В частности, Татьяна Гридасова стала заместителем министра образования Красноярского края на три года. Кресло первого замминистра строительства и ЖКХ региона на такой же срок получил Михаил Сперанский. А Сергей Шекк на один год стал замом главы краевого министерства сельского хозяйства.

Помимо этого по собственному желанию с госслужбы был уволен заместитель министра здравоохранения Красноярского края Михаил Родиков.

Все распоряжения уже подписаны и вступили в силу.

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