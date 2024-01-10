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Экс-министр Красноярского края Димитрий Маслодудов не признал в суде свою вину

Димитрий Маслодудов в суде
Димитрий Маслодудов в суде. Иллюстрация: скриншот с видео на t.me/krpronws

Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве, требуя 13 лет колонии строго режима.

#НОВОСТИ

Бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов выступил в суде с последним словом, в котором не признал свою вину, рассказали в прокуратуре региона.

Маслодудов заявил, что был честным государственным служащим и его оговорили. Свою причастность к вменяемым преступлениям он категорически отрицал — деньги ему на счет перечислял брат в качестве займов и других „семейных финансовых взаимоотношений“», — пояснили в ведомстве.

Экс-чиновника арестовали в сентябре 2020. В декабре 2021 дело, с утвержденным обвинительным заключением, передали для рассмотрения в Советский районный суд.

Как рассказывают в прокуратуре, в ходе судебного разбирательства было установлено, что с 4 марта 2018 по 21 марта 2020 Маслодудов получил от лесозаготовителей взятку в размере 3,5 млн рублей. Деньги были переданы через брата чиновника. За них предприниматели рассчитывали на выделение рентабельных лесных участков, сокращенные сроки выдачи разрешительной документации на вырубку и иное покровительство своей деятельности.

Обвинение просит для экс-чиновника 13 лет лишения свободы, с отбыванием срока в колонии строго режима. Также его хотят оштрафовать на 17,8 млн рублей и дисквалифицировать на 14 лет.

Итоговый приговор объявят 19 января 2024.

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Автор: Петр Савельев
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