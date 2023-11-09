Здания «Школьного комбината питания» в Красноярске проданы за 85,6 млн рублей
Тюменский потребительский кооператив развития коммерческой недвижимости «Модуль Олимпус» купил здания банкротящегося муниципального предприятия Красноярска «Школьный комбинат питания».
Предприятие обеспечивало обедами большую часть школ города.
Как пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», стоимость продажи объекта составила 85,6 млн рублей. В лот вошло несколько зданий общей площадью 5,5 тыс. кв. м. Здания проходной, склада, комбината находятся на арендованном земельном участке.
«Школьный комбинат питания» признали банкротом в 2021. Кредиторская задолженность предприятия тогда превышала 112,3 млн руб.
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