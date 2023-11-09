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Здания «Школьного комбината питания» в Красноярске проданы за 85,6 млн рублей

Здания «Школьного комбината питания» в Красноярске проданы за 85,6 млн рублей
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

Тюменский потребительский кооператив развития коммерческой недвижимости «Модуль Олимпус» купил здания банкротящегося муниципального предприятия Красноярска «Школьный комбинат питания».

#НОВОСТИ
Предприятие обеспечивало обедами большую часть школ города.
 
Как пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», стоимость продажи объекта составила 85,6 млн рублей. В лот вошло несколько зданий общей площадью 5,5 тыс. кв. м. Здания проходной, склада, комбината находятся на арендованном земельном участке. 
 
«Школьный комбинат питания» признали банкротом в 2021. Кредиторская задолженность предприятия тогда превышала 112,3 млн руб. 
 
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Автор: Петр Савельев
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