Губернатор Красноярского края заявил о необходимости сохранить ЭВРЗ
Сейчас большая часть акций Красноярского вагоноремонтного завода выставлена на торги. Продажу завода прокомментировал Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.
Приход собственника должен дать новый импульс развития производства, а уже детали нужно будет обсуждать, когда этот собственник появится», — сообщил губернатор в беседе с ТАСС.
СправкА
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