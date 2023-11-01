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Губернатор Красноярского края заявил о необходимости сохранить ЭВРЗ

Губернатор Красноярского края заявил о необходимости сохранить ЭВРЗ
Иллюстрация: ЭВРЗ

Сейчас большая часть акций Красноярского вагоноремонтного завода выставлена на торги. Продажу завода прокомментировал Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.

#НОВОСТИ
Он сообщил, что предприятие давно нуждается в инвестициях и его нужно сохранить.   
Приход собственника должен дать новый импульс развития производства, а уже детали нужно будет обсуждать, когда этот собственник появится», — сообщил губернатор в беседе с ТАСС.
В настоящее время на торги выставлено 67,62% акций на сумму более 820 млн рублей. Это семь лотов по 8% акций со стартовой ценой в 97,121 млн рублей каждый и один лот на 11,62% акций со стартовой стоимостью 141,069 млн рублей. Торги пройдут в рамках банкротства владельца ценных бумаг — АО СК «Афина Паллада» (Новосибирск). Аукцион намечен на 13 декабря 2023. 

СправкА

 
КрЭВРЗ — старейшее предприятие края. Оно было создано в конце 19 века. С 1 октября 2003 Красноярский ЭВРЗ вошел в состав ОАО «Российские железные дороги» в качестве филиала, а в январе 2013 — в состав группы компаний «Афина-Паллада». В 2023 на заводе произошла смена руководства и стратегии развития. На сайте предприятия сообщается, что сейчас заключены договоры на оказание услуг по ремонту линейного оборудования с целым рядом российских предприятий. Красноярский ЭВРЗ выполняет заказы для нужд железных дорог Монгольской Народной Республики и Республики Беларусь, ремонт вагонов для Министерства обороны Российской Федерации.
 

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Автор: Петр Савельев
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