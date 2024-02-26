Красноярский край не попал в десятку регионов-лидеров по качеству госдолга в РФ

Из сибирских регионов в нее вошла только Иркутская область. И еще одна территория, оказалась выше края в итоговом рейтинге.

Госдолг Красноярского края по итогу 2023 составил 13,3% от общего объема налоговых и неналоговых доходов (ННД) его бюджета. Это 13 результат среди всех регионов РФ (за исключением вновь присоединенных — по ним информации пока нет), подсчитали в «РИА Рейтинг».

По данным аналитиков агентства, в прошедшем году этот показатель по краю снизился на 2,9 п.п., по сравнению с 2022. Общая же сумма долга региона выросла на 0,7% и составила 50,99 млрд рублей (на 1 января 2024). Основную долю в этой сумме — 71% — занимают бюджетные кредиты. Остальное — ценные бумаги края. Банковских заимствований нет вовсе.

Из регионов Сибирского федерального округа лучше ситуация с госдолгом только у Алтайского края и Иркутской области. У первого из них задолженность бюджета составляет 11,9% от объема налоговых и неналоговых доходов, а у второго — 10,3%. В общем рейтинге территорий РФ это 12 и 10 место соответственно.

При этом один из сибирских регионов входит в тройку аутсайдеров по этому показателю. Речь идет Хакасии, госдолг которой составляет 25,19 млрд рублей, а это 79,8% ННД.

Лучшее же в стране отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам у бюджета Сахалинской области — 1,8% при размере 3,92 млрд рублей.

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