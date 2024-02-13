Красноярский край занял в рейтинге качества жизни 40 место из 85

В 2023 качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло в нескольких субъектах Федерации — Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской, Псковской областях и Красноярском крае.

Исследователи при формировании рейтинга учитывали 66 показателей, объединенных в 11 групп. Все они связаны с основными аспектами качества жизни.

Регионы оценивались по:

Аналитика основывается на данных Росстата, Центробанка, Минздрава, Минфина РФ.

Красноярский край набрал 54,042 балла из 100 и занял 40 место.

В 2022 баллов было меньше — 52,225, однако место в рейтинге составляло 37.

Топ-3 лидеров прочно занимают:

Лидеры с конца:

Красноярский МСБ привлек 7 млрд кредитных средств под «зонтичные» поручительства за 2023 Красноярский край вошел в топ регионов-лидеров по увеличению объемов кредитования, оформленных под поручительства корпорации МСП: прирост составил 49% за 2023. Новости ДК Красноярск

Красноярск вошел в топ городов по перевозке культурных ценностей Красноярск вместе с такими городами, как Екатеринбург, Тула, Архангельск и Улан-Удэ, вошел в рейтинг по перевозке культурных ценностей. Новости ДК Красноярск

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