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Красноярский край занял в рейтинге качества жизни 40 место из 85

Красноярский край занял в рейтинге качества жизни 40 место из 85
Иллюстрация: ria.ru

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» опубликовал рейтинг регионов по качеству жизни в 2023. Качество жизни выросло в большинстве российских регионов.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В 2023 качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло в нескольких субъектах Федерации — Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской, Псковской областях и Красноярском крае.

Исследователи при формировании рейтинга учитывали 66 показателей, объединенных в 11 групп. Все они связаны с основными аспектами качества жизни.

Регионы оценивались по:

  • уровню доходов населения
  • жилищным условиям
  • безопасности
  • демографической ситуации
  • экологии
  • здоровью
  • образованию
  • обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и
  • другим критериям

Аналитика основывается на данных Росстата, Центробанка, Минздрава, Минфина РФ.

Красноярский край набрал 54,042 балла из 100 и занял 40 место.

В 2022 баллов было меньше — 52,225, однако место в рейтинге составляло 37.

Топ-3 лидеров прочно занимают:

  • Москва (83,64)
  • Санкт-Петербург (82,31)
  • Московская область (79,999)

Лидеры с конца:

  • Еврейская автономная область (33,388)
  • Ингушетия (33,261)
  • Тыва (26,506)
Методика
Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» и построен на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. В основу легли данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2022…2023. Рейтинговый балл изменяется в диапазоне 1…100. Источник: РИА Новости

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Автор: Петр Савельев
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