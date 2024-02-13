Красноярский край занял в рейтинге качества жизни 40 место из 85
Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» опубликовал рейтинг регионов по качеству жизни в 2023. Качество жизни выросло в большинстве российских регионов.
В 2023 качество жизни выросло в большинстве российских регионов. Снижение произошло в нескольких субъектах Федерации — Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской, Псковской областях и Красноярском крае.
Исследователи при формировании рейтинга учитывали 66 показателей, объединенных в 11 групп. Все они связаны с основными аспектами качества жизни.
Регионы оценивались по:
- уровню доходов населения
- жилищным условиям
- безопасности
- демографической ситуации
- экологии
- здоровью
- образованию
- обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и
- другим критериям
Аналитика основывается на данных Росстата, Центробанка, Минздрава, Минфина РФ.
Красноярский край набрал 54,042 балла из 100 и занял 40 место.
В 2022 баллов было меньше — 52,225, однако место в рейтинге составляло 37.
Топ-3 лидеров прочно занимают:
- Москва (83,64)
- Санкт-Петербург (82,31)
- Московская область (79,999)
Лидеры с конца:
- Еврейская автономная область (33,388)
- Ингушетия (33,261)
- Тыва (26,506)
Методика
Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» и построен на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. В основу легли данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2022…2023. Рейтинговый балл изменяется в диапазоне 1…100. Источник: РИА Новости
Читайте далее
-
Красноярский МСБ привлек 7 млрд кредитных средств под «зонтичные» поручительства за 2023
Красноярский край вошел в топ регионов-лидеров по увеличению объемов кредитования, оформленных под поручительства корпорации МСП: прирост составил 49% за 2023.09.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярск вошел в топ городов по перевозке культурных ценностей
Красноярск вместе с такими городами, как Екатеринбург, Тула, Архангельск и Улан-Удэ, вошел в рейтинг по перевозке культурных ценностей.08.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Финансовая подушка красноярцев выросла до 217 тыс. рублей в 2024
В сравнении с 2023 прирост вкладов составил практически 19% — с таким показателем Красноярский край опустился на 41 место в рейтинге. В 2022/23 регион не «вылетал» из третьей десятки.07.02.2024Новости ДККрасноярск
-
«Деловой квартал» определит лидеров в сфере красоты и молодости
После долгой паузы издание возобновляет рейтинг бьюти-рынка. В него войдут лучшие клиники эстетической медицины.05.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярские компании вошли в список лучших работодателей России
Регион представлен в рейтинге организациями из самых разных отраслей — от промышленности до розничной торговли.02.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Госдолг Красноярска снизился почти на 7%
В целом бюджет города в 2023 был исполнен с профицитом. Четвертый год подряд.31.01.2024Новости ДККрасноярск