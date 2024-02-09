Красноярский МСБ привлек 7 млрд кредитных средств под «зонтичные» поручительства за 2023

Красноярский край вошел в топ регионов-лидеров по увеличению объемов кредитования, оформленных под поручительства корпорации МСП: прирост составил 49% за 2023.

Малый и средний бизнес Красноярского края привлек около 7 млрд рублей кредитных средств под «зонтичные» поручительства в 2023 — об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства региона.

Таким образом Красноярский край вошел в топ регионов по приросту кредитования под поручительства Корпорации МСП: за 2023 этот показатель увеличился на 49%.

Система мер поддержки предпринимателей Красноярского края активно развивается и в будущем будет носить еще более интенсивный характер. Мы понимаем, что для любого бизнеса основная мера поддержки — это стабильный и долгосрочный спрос. Микро- и малый бизнес больше всего нуждается в поручительствах, так как может не обладать необходимым для получения кредита залогом. В этом случае предприниматели могут привлечь финансирование с использованием „зонтичного“ механизма», — говорит Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Всего по стране МСБ за 2023 привлек более 312 млрд рублей кредитных средств — в 1,5 раза больше, чем в 2022.

Основная тройка лидеров — Санкт-Петербург (23,6 млрд рублей и 66% соответственно), Московская область (19,7 млрд, +47%), Свердловская область (11,7 млрд, +64%).

В 2023 топ отраслей, работающих с «зонтичными» поручительствами, выглядит так: гостиницы и общепит, административная деятельность, культура, спорт, транспортировка и хранение.

Больше материалов по теме:

В Красноярском крае расширили поддержку предпринимателей

Линейка микрозаймов, выдаваемых центром «Мой бизнес», пополнилась еще двумя.

Красноярский край занял 20 место в рейтинге качества жизни и экономического состояния

За год позиция региона не изменилась, хотя общий балл вырос.

ВРП Красноярского края в 2023 вырос на 6%

По объему валового регионального продукта край вошел в десятку регионов-лидеров по РФ.

«Эксперт РА» повысило Красноярску кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Эксперт РА) повысило кредитный рейтинг Красноярска до уровня ruА+, прогноз «Стабильный». Вероятнее всего рейтинг останется неизменным в течение года.

Инвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублей

По этому показателю регион может войти в десятку лидеров по РФ.

Иркутская область и Красноярский край стали лидерами по лесным инвестициям в Сибири

На их долю пришлось почти 94% от всех вложений лесопромышленников в СФО.