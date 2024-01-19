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Иркутская область и Красноярский край стали лидерами по лесным инвестициям в Сибири

Иркутская область и Красноярский край стали лидерами по лесным инвестициям в Сибири
Иллюстрация: t.me/segezha_group

На их долю пришлось почти 94% от всех вложений лесопромышленников в СФО.

#НОВОСТИ

Леспромышленники Красноярского края инвестировали в свои предприятия 2,01 млрд рублей. Такие данные приводит Рослесинфорг, по итогу девяти месяцев 2023 (более поздних данных пока нет).

Это второй результат по Сибирскому федеральному округу. На первом месте по объему лесных инвестиций идет Иркутская область — 46,1 млрд рублей. Правда, основные вложения здесь приходятся на один проект — целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске, построенный группой «Илим».

В целом по Сибири объем инвестиций леспромышленников составил 51,2 млрд рублей. Это самые большие вложения по России (Иркутская область лидирует и разрезе страны). Причем год к году они увеличились в полтора раза.

Иркутская область и Красноярский край стали лидерами по лесным инвестициям в Сибири 1

В целом же по стране предприятия лесного комплекса с января по сентябрь 2023 инвестировали в свои проекты 127,7 млрд рублей, что на 11,3% меньше, чем за тот же период 2022. Основные вложения — 86,9 млрд рублей — были в производство бумаги и бумажных изделий. На втором месте — деревообработка (22,4 млрд рублей). На третьем — лесохозяйственная и лесозаготовительная деятельность (12,5 млрд рублей). На четвертом — производство мебели (6 млрд рублей).

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Всего по стране под лесоустройство попадет 20,3 млн гектаров.

Из Красноярского края на экспорт ушло 3,6 млн «кубов» древесины

Основной получатель по-прежнему Китай.

Автор: Петр Савельев
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