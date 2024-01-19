Иркутская область и Красноярский край стали лидерами по лесным инвестициям в Сибири

На их долю пришлось почти 94% от всех вложений лесопромышленников в СФО.

Леспромышленники Красноярского края инвестировали в свои предприятия 2,01 млрд рублей. Такие данные приводит Рослесинфорг, по итогу девяти месяцев 2023 (более поздних данных пока нет).

Это второй результат по Сибирскому федеральному округу. На первом месте по объему лесных инвестиций идет Иркутская область — 46,1 млрд рублей. Правда, основные вложения здесь приходятся на один проект — целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске, построенный группой «Илим».

В целом по Сибири объем инвестиций леспромышленников составил 51,2 млрд рублей. Это самые большие вложения по России (Иркутская область лидирует и разрезе страны). Причем год к году они увеличились в полтора раза.

В целом же по стране предприятия лесного комплекса с января по сентябрь 2023 инвестировали в свои проекты 127,7 млрд рублей, что на 11,3% меньше, чем за тот же период 2022. Основные вложения — 86,9 млрд рублей — были в производство бумаги и бумажных изделий. На втором месте — деревообработка (22,4 млрд рублей). На третьем — лесохозяйственная и лесозаготовительная деятельность (12,5 млрд рублей). На четвертом — производство мебели (6 млрд рублей).

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