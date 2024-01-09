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Объемы лесоустройства в Красноярском крае в 2024 станут самыми большими в России

Объемы лесоустройства в Красноярском крае в 2024 станут самыми большими в России
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

Всего по стране под лесоустройство попадет 20,3 млн гектаров.

#НОВОСТИ

В 2024 в Красноярском крае планируется охватить работами по лесоустройству порядка 5,9 млн гектаров. Это самый большой объем среди всех регионов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Рослесинфорг.

По данным ведомства, вторым регионом по объемам лесоустройства в 2024 станет Архангельская область — 4,4 млн гектаров.

В общей же сложности в стране под лесоустройство попадет 20,3 млн гектаров. Самые трудные и дорогостоящие работы пройдут в зоне интенсивного лесопользования. Это примерно 15,2 млн гектаров в 26 регионах. А еще на 5,1 млн гектаров их проведут за счет арендаторов.

Для справки:

 
Лесоустройство — это комплекс мероприятий по разработке системы государственных мер, направленных на рациональное использование лесов, повышение их продуктивности, воспроизводства и защиты.
 

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Автор: Петр Савельев
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