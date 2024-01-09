Объемы лесоустройства в Красноярском крае в 2024 станут самыми большими в России

Всего по стране под лесоустройство попадет 20,3 млн гектаров.

В 2024 в Красноярском крае планируется охватить работами по лесоустройству порядка 5,9 млн гектаров. Это самый большой объем среди всех регионов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Рослесинфорг.

По данным ведомства, вторым регионом по объемам лесоустройства в 2024 станет Архангельская область — 4,4 млн гектаров.

В общей же сложности в стране под лесоустройство попадет 20,3 млн гектаров. Самые трудные и дорогостоящие работы пройдут в зоне интенсивного лесопользования. Это примерно 15,2 млн гектаров в 26 регионах. А еще на 5,1 млн гектаров их проведут за счет арендаторов.

Для справки: Лесоустройство — это комплекс мероприятий по разработке системы государственных мер, направленных на рациональное использование лесов, повышение их продуктивности, воспроизводства и защиты.

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