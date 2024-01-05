Красноярский край занял 20 место в рейтинге качества жизни и экономического состояния

За год позиция региона не изменилась, хотя общий балл вырос.

В итоговом рейтинге регионов РФ 2023, составленном агентством «РИА Рейтинг», Красноярский край занял 20 строчку.

Итоговый результат — это среднеарифметическое показателей региона по всем рейтингам, которые за год составляло агентство. В частности, это рейтинги: по качеству жизни, по социально-экономическому положению субъектов, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-технологическому развитию и по приверженности населения здоровому образу жизни.

По этой методике Красноярский край набрал 55,9 балла. Это второй результат по Сибири. Больше только у Новосибирской области — 56,6 балла. Это 18 результат по России. На третьем месте в СФО (34 по РФ) идет Омская область с 51,4 балла.

Самый низкий результат и по округу, и по стране в целом у Тувы — 22,7 балла. Чуть лучше положение в республиках Алтай (27,6 балла; 82 место по РФ) и Хакасия (33,2 балла; 77 место по РФ).

По итогу 2022 Красноярский край также был 20-м в подобном списке. Тогда он набрал 54,6 балла.

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