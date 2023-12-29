ВРП Красноярского края в 2023 вырос на 6%

По объему валового регионального продукта край вошел в десятку регионов-лидеров по РФ.

По итогу 2023 валовый региональный продукт Красноярского края составит 3,5 трлн рублей, что на 6% больше, чем в 2022, рассказали в местном Минэкономрегионразвития.

Среди субъектов РФ Красноярский край занимает лидирующие позиции по итоговому показателю экономического развития — объему ВРП и входит в десятку регионов, формирующих более половины суммарного ВРП регионов страны», — отметили в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что, по итогам 10 месяцев 2023 промпроизводство в крае снизилось на 6,2% к аналогичному периоду 2022. Тем не менее, за три квартала в экономику края было привлечено 613,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 13,1 % выше аналогичного периода прошлого года.

Читайте также:

В Красноярском крае стали перерабатывать мусора почти вдвое меньше

Край оказался единственным регионом Сибири, где мусоропереработка показала отрицательную динамику. Правда, в некоторых она находится (и находилась) на нулевом уровне.

«Эксперт РА» повысило Красноярску кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Эксперт РА) повысило кредитный рейтинг Красноярска до уровня ruА+, прогноз «Стабильный». Вероятнее всего рейтинг останется неизменным в течение года.

Инвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублей

По этому показателю регион может войти в десятку лидеров по РФ.