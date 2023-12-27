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«Эксперт РА» повысило Красноярску кредитный рейтинг

«Эксперт РА» повысило Красноярску кредитный рейтинг
Иллюстрация: freepik / freepik

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Эксперт РА) повысило кредитный рейтинг Красноярска до уровня ruА+, прогноз «Стабильный». Вероятнее всего рейтинг останется неизменным в течение года.

#НОВОСТИ
Повышение кредитного рейтинга Красноярска обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей в 2023 году», – говорится в отчете агентства. 
Аналитики отметили снижение долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга и рост численность населения за счет мигрантов. 
 
По мнению экспертов, рейтинг Красноярска обусловлен сбалансированной бюджетной политикой. В 2022 доходы бюджета города выросли более чем на 15%. Муниципальный долг в 2021 сократился на 2,5 млрд рублей (24%) и по состоянию на начало 2022 равнялся 7,9 млрд рублей.

Справка

 
Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» основано в 1997, является старейшим и крупнейшим российским рейтинговым агентством. Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.
 

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Автор: Петр Савельев
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