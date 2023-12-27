«Эксперт РА» повысило Красноярску кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Эксперт РА) повысило кредитный рейтинг Красноярска до уровня ruА+, прогноз «Стабильный». Вероятнее всего рейтинг останется неизменным в течение года.

Повышение кредитного рейтинга Красноярска обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей в 2023 году», – говорится в отчете агентства.

Аналитики отметили снижение долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга и рост численность населения за счет мигрантов.

По мнению экспертов, рейтинг Красноярска обусловлен сбалансированной бюджетной политикой. В 2022 доходы бюджета города выросли более чем на 15%. Муниципальный долг в 2021 сократился на 2,5 млрд рублей (24%) и по состоянию на начало 2022 равнялся 7,9 млрд рублей.