«Эксперт РА» повысило Красноярску кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (Эксперт РА) повысило кредитный рейтинг Красноярска до уровня ruА+, прогноз «Стабильный». Вероятнее всего рейтинг останется неизменным в течение года.
Повышение кредитного рейтинга Красноярска обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей в 2023 году», – говорится в отчете агентства.
Аналитики отметили снижение долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга и рост численность населения за счет мигрантов.
По мнению экспертов, рейтинг Красноярска обусловлен сбалансированной бюджетной политикой. В 2022 доходы бюджета города выросли более чем на 15%. Муниципальный долг в 2021 сократился на 2,5 млрд рублей (24%) и по состоянию на начало 2022 равнялся 7,9 млрд рублей.
Справка
Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» основано в 1997, является старейшим и крупнейшим российским рейтинговым агентством. Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.
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