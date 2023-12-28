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В Красноярском крае стали перерабатывать мусора почти вдвое меньше

В Красноярском крае стали перерабатывать мусора почти вдвое меньше
Автор фото: rawpixel.com. Иллюстрация: freepik.com

Край оказался единственным регионом Сибири, где мусоропереработка показала отрицательную динамику. Правда, в некоторых она находится (и находилась) на нулевом уровне.

#НОВОСТИ

За январь... ноябрь 2023 в Красноярском крае на переработку отправлено лишь 4% бытовых отходов. Остальное ушло на свалку. Об этом, ссылаясь на информацию Минприроды РФ, сообщила аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza. При этом, согласно опубликованным данным, еще год назад (январь... ноябрь 2022) в регионе перерабатывалось 7,1% бытового мусора.

Также стоит отметить, что Красноярский край оказался единственным регионом Сибирского федерального округа, где зафиксировано снижение этого показателя. Так, в Новосибирской области отправлять на переработку стали 5,8% мусора (+3,3 п.п.), в Омской — 1,7% (+0,4 п.п.), а в Кемеровской — 1% (0,8 п.п.). В Иркутской и Томской областях, как год назад, так и сейчас перерабатывается лишь 0,1% и 0,5% мусора соответственно. А в республиках Алтай, Тува и Хакасия, а также в Алтайском крае все бытовые отходы по-прежнему идут исключительно на свалки.

Российским лидером в области переработки мусора является Москва, где за 11 месяцев 2023 в переработку пошло 52,9% отходов. Следом идет Московская область (50%), а затем Орловская (43,5%). Правда, если в столице эта доля год к году выросла на 2,8%, то в последних двух регионах она снизилась на 5,3 п.п. и 3,7 п.п. соответственно.

В целом же по РФ сейчас в переработку идет 12,7% бытовых отходов. Остальное — на свалки.

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Автор: Петр Савельев
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