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В Красноярском крае больше всего несанкционированных свалок по Сибири

В Красноярском крае больше всего несанкционированных свалок по Сибири
Автор фото: frimufilms. Иллюстрация: freepik.com

Если у ближайших «соседей» по рейтингу количество таких свалок снижается, то в крае оно растет.

#НОВОСТИ

На конец 2022 в Красноярском крае было зарегистрировано 399 несанкционированных свалок. Это на 37 свалок больше, чем было в начале года. Такую информацию опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Число незаконных мест скопления мусора в крае самое большое в Сибирском федеральном округе. На втором месте идет Томская область (396), а на третьем — Иркутская (277). Причем в означенных регионах количество несанкционированных свалок за прошлый год сократилось на 19 и 20 соответственно.

При этом за год в Красноярском крае было ликвидировано 83 таких свалки, что является весьма средним результатом по округу. К примеру, в той Томской области было вычищено 118 незаконных мест скопления отходов, а в Алтайском крае — 212. Правда, за год в последнем из упоминаемых регионов возникло 189 новых свалок подобного рода, а в Красноярском крае — 120.

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Автор: Петр Савельев
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