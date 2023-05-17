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Сибирские металлурги и ученые проверят воздействие заводов на биоразнообразие

Сибирские металлурги и ученые проверят воздействие заводов на биоразнообразие
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Цель исследования: оценить состояние экосистем и определить зоны воздействия предприятий.

#НОВОСТИ

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук совместно с «Норникелем» проведут оценку воздействия предприятий компании на биоразнообразие. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на вице-президента по экологии и промышленной безопасности металлургического концерна Станислава Селезнева.

Мы углубляем наши исследования еще и оценкой наших воздействий. Мы внедряем научные методы для оценки эффективности наших мероприятий, вместе с Российской академией наук разрабатываем экотехнологии для восстановления окружающей среды в тех ситуациях, когда зафиксировано воздействие наших предприятий», — цитирует топ-менеджера агентство.

Это исследование затронет предприятия «Норникеля» в Забайкалье, Красноярском крае и Мурманской области. Оно станет продолжением большой совместной работы металлургов и ученых по изучению биоразнообразия, начавшейся в 2022. В прошлом году экспедиция охватила более 71 тыс. кв. км. Изучалась как территория вблизи предприятий, так и участки со средним и минимальным уровнем влияния. Причем наиболее значительное негативное влияние было отмечено на куда меньшей территории, чем прогнозировали специалисты СО РАН.

Комментируя результаты прошлогодней экспедиции, Станислав Селезнев отмечал, что дальнейшие планы «Норникеля» основаны на снижении общего негативного воздействия предприятий на окружающую среду и подобные исследования будут продолжены.

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Автор: Петр Савельев
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