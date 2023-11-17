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Из Красноярского края на экспорт ушло 3,6 млн «кубов» древесины

Из Красноярского края на экспорт ушло 3,6 млн «кубов» древесины
Иллюстрация: freepik.com

Основной получатель по-прежнему Китай.

#НОВОСТИ

С начала 2023 из Красноярского края на экспорт отгружено более 3,6 куб. м. лесопродукции, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Большая часть этого объема — пиломатериалы. Их экспортировано 3,5 млн «кубов». Оставшиеся 127 тыс. кубометров — круглый лес.

Основные поставки — 2,8 млн кубометров пиломатериалов и весь кругляк — отправились в Китай. Помимо него древесина из Красноярского края экспортируется еще в 18 стран.

Также из края было вывезено 1,6 млн кубометров пиломатериалов и деловой древесины в другие регионы РФ. Таким образом общий объем поставок лесопродукции из региона превысил 5,2 млн «кубов».

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В целом же объемы отгрузок зерновых и масличных из региона увеличились чуть меньше чем на треть.

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Объемы внутрироссийских отгрузок выросли на 21%, но это не смогло компенсировать падение в зарубежных отгрузках.

КрасЖД прибавила в грузах и пассажирах

По обоим сегментам магистраль показала одинаковый прирост за три квартала 2023.

Автор: Петр Савельев
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