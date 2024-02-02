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В Красноярском крае расширили поддержку предпринимателей

В Красноярском крае расширили поддержку предпринимателей
Автор фото: пресс-служба центра "Мой бизнес". Иллюстрация: krskstate.ru

Линейка микрозаймов, выдаваемых центром «Мой бизнес», пополнилась еще двумя.

#НОВОСТИ

В центре «Мой бизнес» Красноярского края начали выдавать новые виды микрозаймов, рассказали в пресс-службе организации.

Первый из них называется «Лесной». Его могут получить предприниматели, которые занимаются обработкой древесины. Максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Ставка — 8% годовых.

Такую же сумму — до 5 млн рублей — можно получить по программе «Приоритет». Она ориентирована на предпринимателей, реализующих приоритетные проекты. Ставка здесь составляет 8... 10% годовых.

Подробнее о новых и действующих микрозаймах можно узнать в центрах «Мой бизнес».

Добавим, что за 2023 организацией было выдано 315 микрозаймов на общую сумму 717 млн рублей.

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Общая сумма средств, направленных на эти цели, составит 220 млн рублей. На эти деньги можно будет начать собственное дело, купить необходимое оборудование или использовать их как инвестиции.

«Мой бизнес» в Красноярском крае помог 5,5 тысяч предпринимателей

В общей сложности за год им было оказано более 9 000 услуг.

Предприятиям АПК края выделили деньги на молочную ферму и маркировочное оборудование

Пять предприятий агропромышленного комплекса края получили в общей сложности 445,6 млн рублей господдержки. Около половины средств — 285,1 млн – выделено из федерального бюджета.

Автор: Петр Савельев
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