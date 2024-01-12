Районам Красноярского края дадут денег на развитие предпринимательства

Общая сумма средств, направленных на эти цели, составит 220 млн рублей. На эти деньги можно будет начать собственное дело, купить необходимое оборудование или использовать их как инвестиции.

Территории Красноярского края в 2024 получат 220 млн рублей для поддержки предпринимателей, сообщала в региональном агентстве развития МСП.

В частности, 79,5 млн рублей пойдут на то, чтобы компенсировать предпринимателям часть затрат, связанных с ремонтом помещения, приобретением оборудования, подключением к инженерной инфраструктуре. По этой статье можно будет получить до 500 тыс. рублей (резидентам Арктической зоны РФ — до 1 млн. рублей, а самозанятым — до 100 тыс. рублей).

Еще 40 млн рублей заложено на поддержку желающих открыть собственный бизнес. Здесь максимально возможная сумма гранта будет составлять 300 тыс. рублей.

Также предусмотрена поддержка муниципалитетами инвестпроектов малого и среднего бизнеса. Ее размер начитается 300 тыс. рублей и ограничивается 15 млн. На эти цели в программе заложено 100 млн рублей.

Для многих предпринимателей финансовая помощь становится одним из основных способов развития бизнеса, поэтому интерес предпринимателей остается стабильно высоким. По предварительной оценке, в прошлом году такую поддержку получили более 450 субъектов МСП и самозанятых», — рассказал Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

По планам агентства, в этом году, в рамках означенной программы, поддержку получат более 300 предпринимателей и самозанятых края.

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