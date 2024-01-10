НКО Красноярского края предлагают получить гранты

Стартовал первый конкурс грантовой программы «Партнерство» 2024. Заявки необходимо подать до 11 февраля. Максимальная сумма поддержки – 3 млн рублей

Для некоммерческих организаций Красноярского края стартовал первый конкурс грантовой программы «Партнерство». Победители получат средства на проекты в сфере развития гражданского общества, социальных услуг, патриотического воспитания, работы с одаренными детьми и семьями.

Для участников доступно несколько видов грантов. Для проектов краевого типа максимальная сумма поддержки составляет 3 млн рублей. Территориальный долгосрочный - до 1 млн рублей, территориальный краткосрочный - до 500 тыс. рублей.

Вместо номинаций в конкурсе теперь 13 новых направлений. Среди новых – «Волонтеры СВО», в поддержку проектов по работе с участниками СВО и их семьями.

Стать участником конкурса можно до 11 февраля включительно, подав заявку на платформе krasgrant.ru. Реализация проектов должна начаться с 1 мая по 31 декабря 2024. Завершить проекты нужно не позднее 30 декабря 2025.

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