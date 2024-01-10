Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.01
90,40
98,98
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

НКО Красноярского края предлагают получить гранты

НКО Красноярского края предлагают получить гранты
Автор фото: snowing. Иллюстрация: freepik.com

Стартовал первый конкурс грантовой программы «Партнерство» 2024. Заявки необходимо подать до 11 февраля. Максимальная сумма поддержки – 3 млн рублей

#НОВОСТИ

Для некоммерческих организаций Красноярского края стартовал первый конкурс грантовой программы «Партнерство». Победители получат средства на проекты в сфере развития гражданского общества, социальных услуг, патриотического воспитания, работы с одаренными детьми и семьями.

Для участников доступно несколько видов грантов. Для проектов краевого типа максимальная сумма поддержки составляет 3 млн рублей. Территориальный долгосрочный - до 1 млн рублей, территориальный краткосрочный - до 500 тыс. рублей.

Вместо номинаций в конкурсе теперь 13 новых направлений. Среди новых – «Волонтеры СВО», в поддержку проектов по работе с участниками СВО и их семьями.

Стать участником конкурса можно до 11 февраля включительно, подав заявку на платформе krasgrant.ru. Реализация проектов должна начаться с 1 мая по 31 декабря 2024. Завершить проекты нужно не позднее 30 декабря 2025.

Читайте также:

Наталия Сипетая: Ждем квантового скачка на арт-рынке

Главный вызов года в креативных индустриях — создание рынка современного искусства в Красноярске.

Еще 8 проектов в АПК Красноярского края получили господдержку

Средства в размере 196,8 млн рублей можно направить на реализацию инвестиционных программ по приоритетным направлениям развития отрасли.

НКО Красноярского края получат гранты на популяризацию предпринимательства

Некоммерческие организации могут получить до 500 тысяч рублей на общественные инициативы, направленные на популяризацию предпринимательства.

Инновационным компаниям Красноярского края предлагают льготные кредиты до 500 млн рублей

Один из главных критериев для получения льготного кредита для высокотехнологичных компаний — работа как минимум в одной из 16 приоритетных отраслях.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Что откроется в Красноярске в 2024? Новые рестораны, магазины и производстваЧто откроется в Красноярске в 2024? Новые рестораны, магазины и производства
  • Губернатор Красноярского края поручил министрам подготовить программы развитияГубернатор Красноярского края поручил министрам подготовить программы развития
  • Топ ресторанных «закрытий» в Красноярске – обзор «ДК»Топ ресторанных «закрытий» в Красноярске – обзор «ДК»
  • Объемы лесоустройства в Красноярском крае в 2024 станут самыми большими в РоссииОбъемы лесоустройства в Красноярском крае в 2024 станут самыми большими в России
  • Под Красноярском построят завод по производству соков за 4,2 млрд рублейПод Красноярском построят завод по производству соков за 4,2 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.