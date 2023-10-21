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Инновационным компаниям Красноярского края предлагают льготные кредиты до 500 млн рублей

Инновационным компаниям Красноярского края предлагают льготные кредиты до 500 млн рублей
Иллюстрация: krskstate.ru

Один из главных критериев для получения льготного кредита для высокотехнологичных компаний — работа как минимум в одной из 16 приоритетных отраслях.

#НОВОСТИ

Представители МСБ в сфере промышленности, науки и информационных технологий могут получить кредиты по ставке 3% как на инвестиционные, так и на оборотные цели. Максимальная сумма составляет 500 млн рублей, срок — до трех лет. Кредитный продукт разработан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Агентство развития МСП Красноярского края.

Банки часто рассматривают инновационные компании как рискованных заемщиков. В связи с этим неохотно выдают кредиты или компенсируют возможные риски увеличением процентной ставки или ужесточением требований к заемщикам. Поэтому и разработан специальный кредитный продукт, который позволит оказать адресную поддержку высокотехнологичным компаниям», — говорит Роман Мартынов, вице-руководитель ведомства.

Воспользоваться программой может малый и средний бизнес, деятельность которого связана с ИИ, коммуникационными технологиями, фармацевтикой и биоинженерией, интернетом вещей (IoT), производственными инновациями. Кроме того, компания должна иметь годовую выручку от 100 млн рублей, владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Для оформления кредита высокотехнологичной инновационной компании необходимо подать заявку через Цифровую платформу МСП.РФ, где МСП Банк рассмотрит заявку. Для одобрения кредитования необходимо получить оценку инновационности от экспертного совета при Корпорации МСП. После подтверждения права на получение льготного финансирования специалисты помогут заявителям подготовить необходимый пакет документов, консультируют по ведению бизнеса вплоть до получения средств в банке.

В условиях программы кредитования высокотехнологичных компаний, запущенной в 2022, упростились правила подачи заявки для участников. Например, было снижено число обязательных документов для подтверждения инновационности проекта. Сняты ограничения по количеству договоров кредитования, скорректированы в пользу заявителя условия расчета темпов роста выручки и подтверждения конкретного вида деятельности.  

Если собственного обеспечения для получения кредита компании не хватает, можно использовать «зонтичные» поручительства Корпорации МСП и региональной гарантийной организации.

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Автор: Петр Савельев
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