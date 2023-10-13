Молодежь Красноярского края зовут за грантами на открытие собственного дела

Размер поддержки может доходить до полумиллиона рублей, а те, кто собирается работать на Севере — до миллиона.

В Красноярском крае стартовала заявочная компания на получение грантов для открытия и развития собственного дела предпринимателями от 14 до 25 лет. Об этом рассказали в региональном агентстве развития МСП.

Чтобы получить деньги от государства, грантополучателю нужно будет самостоятельно вложить в свой проект не менее четверти от запрашиваемой суммы, а также пройти бесплатное обучение в центрах «Мой бизнес» и Цифровой платформе МСП.РФ. Статус предпринимателя — учредитель юрлица, ИП или самозанятый — значения не имеет.

Максимальный размер гранта составляет 500 тыс. рублей, а для резидентов Арктической зоны — 1 млн.

Средства можно потратить на различные направления деятельности предприятия — аренду или ремонт помещения, присоединение к инженерным сетям, приобретение оборудования, оргтехники и ПО, оплату коммунальных платежей и услуг связи, первых платежей по договорам лизинга и т.д.», — уточняет заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

Желающие заручиться такой поддержкой властей должны до 10 ноября 2023 включительно подать соответствующую заявку в краевое агентство развития МСП (Красноярск, пр. Свободный, 75, каб. 114) или отправить пакет документов (заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью) на электронную почту priem@krasmsp.ru.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

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