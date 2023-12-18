Мэрия Красноярска поддержала предпринимателей на 37 млн рублей

За год поддержку получило 72 представителя городского бизнеса.

С начала 2023 администрация Красноярска оказала поддержку 72 предпринимателям на общую сумму 36,8 млн рублей. Об этом на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе рассказала руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Красноярска Ирина Антипина.

По ее словам, В 2024 финансовая и имущественная поддержка предпринимателей будет продолжена, а особое внимание уделят начинающим собственное дело и самозанятым.

Помимо этого, по словам директора муниципального автономного учреждения «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» Павла Боргоякова, за девять месяцев этого года в его организацию обратилось более 2 тыс. представителей бизнес-сообщества за информподдержкой в области получения грантов и доступа к аудиториям для проведения просветительских и образовательных мероприятий.

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